നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്; ദുബൈയിൽ കുറ്റവാളി സംഘം പിടിയിൽ

നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്; ദുബൈയിൽ കുറ്റവാളി സംഘം പിടിയിൽtext_fields
ദുബൈ: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഘടിത കുറ്റവാളി സംഘത്തെ ദുബൈ പൊലീസ് പിടികൂടി. പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും തുടങ്ങിപ്പിക്കുകയും, തുടർന്ന് ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ നടത്തുകയുമായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ രീതി. ദുബൈ പൊലീസിന്റെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗം (സി.ഐ.ഡി) നടത്തിയ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയെ തകർത്തത്.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെയാണ് സംഘം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. പണം നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ ഇവരെക്കൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും തുറപ്പിച്ച ശേഷം, ലോഗിൻ വിവരങ്ങളും മറ്റും കൈക്കലാക്കി സംഘം പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം കൈമാറുന്നതിനും യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കബളിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയും രഹസ്യവിവര ശേഖരണത്തിലൂടെയുമാണ് ദുബൈ പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. കുറ്റവാളികൾ എത്ര നൂതന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തടയാനും പൊലീസിന് കഴിയുമെന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണിത്.
പണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളോ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകുന്നതും ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും ഗുരുതര നിയമനടപടികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി തട്ടിപ്പോ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലോ നടന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമയും നിയമപരമായി ഉത്തരവാദിയാകും. എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും സ്വന്തം പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നൽകരുതെന്ന് പൊലീസ് കർശനമായി നിർദേശിച്ചു.
എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന തരത്തിലുള്ള സംശയാസ്പദമായ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീഴരുത്. വ്യക്തിഗത ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനങ്ങളോ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണം. ഇതിനായി ‘പൊലീസ് ഐ’ സേവനം, ഇ-ക്രൈം പ്ലാറ്റ്ഫോം, ദുബൈ പൊലീസ് വെബ്സൈറ്റ്, സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ വഴിയോ, 901 എന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് സെന്റർ നമ്പറിലോ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാം.