റാസല്ഖൈമ അപകടം: മരിച്ച 13 പേരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും, സ്ഥിരീകരിച്ച് കോൺസുലേറ്റ്text_fields
റാസല്ഖൈമ: റാസല്ഖൈമയിൽ ബസ് ട്രക്കിലിടിച്ച് മരിച്ച 13 പേരിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്. അപകടത്തിനിരയായവരിൽ മലയാളികളുമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ. വിസ മാറ്റത്തിനായി ഒമാനിലെത്തി തിരികെ യു.എ.ഇയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരായിരുന്നു ബസിലെ യാത്രക്കാർ. അപകടത്തിൽ 14 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ നടുക്കിയ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദുബൈ, അജ്മാൻ, ഷാർജ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽനിന്നുള്ളവരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.
റാസല്ഖൈമ ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ മസാഫി-ശൗക്ക-കദ്റ മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ അല്വതന് റോഡിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. 41 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച ബസ്, തകരാറിനെത്തുടര്ന്ന് റോഡരികില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.
റാസൽഖൈമയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതിൽ ദുബൈ കോൺസുലേറ്റ് അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി കോൺസുലേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനായി പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം അനുശോചനവും പ്രാർഥനകളുമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 800-46342 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറും കോൺസുലേറ്റ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ എമിറേറ്റുകളില് നിന്നുള്ള രക്ഷാസംഘങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. അല്മുനായ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രത്യേക സംഘം, റാക് പൊലീസിലെ തിരച്ചില്-രക്ഷാപ്രവര്ത്തന വിഭാഗം, ഹത്ത പൊലീസ് പട്രോള് സംഘം എന്നിവര്ക്കൊപ്പം നാഷനൽ ആംബുലൻസ്, ദുബൈ ആംബുലന്സ് വിഭാഗം, ദുബൈ, ഖദ്റ അഗ്നിശമന സംഘം എന്നിവരും രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനത്തില് പങ്കാളികളായി.
അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റവരെ അതിവേഗം സമീപ ആശുപത്രികളിലെത്തിച്ച രക്ഷാസംഘം മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ 11 പേർ തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ രണ്ടുപേര് കൂടി മരിച്ചതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ 13 ആയി ഉയര്ന്നത്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ യഥാര്ഥ കാരണം ഉള്പ്പെടെയുള്ളവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദു$ഖത്തില് പങ്കുചേരുന്നതായി റാസല്ഖൈമ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവര് എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും പൊലീസ് ആശംസിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വാഹനമോടിക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പും അധികൃതര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കിടെ റോഡില് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും വാഹനമോടിക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും കൈവിടരുതെന്നും പൊലീസ് അഭ്യര്ഥിച്ചു.