ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ വെറും 3.4 സെക്കൻഡിൽ

ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ വെറും 3.4 സെക്കൻഡിൽtext_fields
ദുബൈ: നവീകരിച്ച സ്മാർട്ട് ഗേറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് വെറും 3.4 സെക്കൻഡിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി ദുബൈ വിമാനത്താവളം. 11 വർഷം മുമ്പ് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ദുബൈ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹ്മദ് അൽ മർറി പങ്കുവെച്ച ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ഇതോടെ ദൈനംദിന യാത്രയുടെ ഭാഗമായത്.
യാത്രക്കാരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പരിശോധന അതിവേഗത്തിലാക്കുന്നത്. വ്യക്തിത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ഘട്ടങ്ങളും കുറയുന്നതോടെ കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കി യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനാകും. പാസ്പോർട്ട് പരിശോധനയുടെ സമയം കുറക്കുന്നതിനൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്നതുമുതൽ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അൽ മർറി വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ സേവനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാത്തുനിൽക്കാതെ യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും.
എയർലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ സമയത്ത് ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് ഈ യാത്രാക്രമം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകളിലൂടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ബിസിനസ് ലോഞ്ചിലേക്കും ബോർഡിങ് ഗേറ്റിലേക്കും നീങ്ങാം. സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് നടപടികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
വർധിച്ചുവരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിമാനത്താവളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നവീകരണം സഹായിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.