ദുബൈയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ജെയിംസ് കാമറൺtext_fields
ദുബൈ: വലിയ ആശയങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക മാത്രമല്ല, അവ യാഥാർഥ്യമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ദുബൈ എന്ന് പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ജെയിംസ് കാമറൺ. ദുബൈയിൽ നടക്കുന്ന ‘മെഗാകാമ്പസ്’ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് നഗരത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തെയും വളർച്ചയെയും അദ്ദേഹം വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്. ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ദുബൈയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഭാവനയും കാഴ്ചപ്പാടും യാഥാർഥ്യമായി മാറിയ ‘സങ്കൽപ നഗരം’ എന്ന നിലയിലാണ് ദുബൈ തന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഥാകാരന്മാർക്ക് പലതും ഭാവനയിൽ കാണാൻ എളുപ്പമാണ്. അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ കാര്യം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടവും ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ ദ്വീപുമെല്ലാം ദുബൈയുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും തെളിവുകളാണ്. ‘ലക്ഷ്യങ്ങൾ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത്ര ഉയരത്തിൽ വെക്കുക, അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പോലും മറ്റെല്ലാവർക്കും മുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം’ എന്ന തന്റെ ജീവിതതത്വവും അദ്ദേഹം സദസ്സുമായി പങ്കുവെച്ചു.
വലിയ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും അവ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കാനുമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദുബൈ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആ മനോഭാവത്തെയാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ‘മേക്കിങ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ’ എന്നായിരിക്കും പേര് നൽകുകയെന്നും അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു.
‘ടെർമിനേറ്റർ’, ‘ടൈറ്റാനിക്’, ‘അവതാർ’ തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത സിനിമകളിലൂടെ ലോകസിനിമയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച സംവിധായകനാണ് കനേഡിയൻ വംശജനായ ജെയിംസ് കാമറൺ. 11 ഓസ്കാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ടൈറ്റാനിക്കിനും എക്കാലത്തെയും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയമായ അവതാർ പരമ്പരക്കും പുറമെ, സമുദ്രപര്യവേഷണ രംഗത്തും അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012ൽ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമായ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിലേക്ക് ഒറ്റക്ക് മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വ്യക്തിയെന്ന റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാണ്.