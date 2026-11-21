ഫുജൈറയിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപിച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ മധുരസ്മരണകളും കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ തനിമയും വിളിച്ചോതി ഗ്രീഗോറിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഫുജൈറ സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപിച്ചു. ഇടവക അംഗവും കുട്ടനാട് എം.എൽ.എയുമായ റെജി ചെറിയാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇടവക വികാരി ഫാ. കെ. സന്തോഷ് സാമുവേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫുജൈറ മാർത്തോമാ പള്ളി വികാരി തോമസ് ഫിലിപ്പ്, കത്തോലിക്കാ പള്ളി വികാരി ഫാ. ബേബി മാത്യു, റാസൽഖൈമ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാ. എബി കെ. മാത്യു, മലങ്കര സഭാ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബേബി തങ്കച്ചൻ, പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സ്പോൺസറും ചെറിയാൻ ഹോൾഡിങ്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സജി ചെറിയാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഭരത് സജികുമാറും പുണ്യ പ്രദീപും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതനിശ ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായി. ദുബൈ സ്റ്റാർസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീക്കുട്ടൻ കലാസാഗറും അൻവർ ചോലമുഖത്തും അവതരിപ്പിച്ച മിമിക്രി ചിരിയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി. കേരളീയ തനിമയും നാടൻ രുചികളും സമന്വയിപ്പിച്ച ഭക്ഷണശാലകളും തട്ടുകടകളും ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായി. ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തയാറാക്കിയ നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളീയ, ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന അച്ചാറുകൾ, കുലുക്കി സർബത്ത്, ഐസ്ക്രീം വിഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും സന്ദർശകരുടെ മനം കവർന്നു.
കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ വിവിധ ഗെയിമുകളും സ്നാക്സ് കൗണ്ടറുകളും നവ്യാനുഭവമായി. ഡി.സി ബുക്സുമായി സഹകരിച്ച് ബുക്ക് സ്റ്റാളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഫാ. കെ. സന്തോഷ് സാമുവേൽ, ഹാർവെസ്റ്റ് കൺവീനർ ജോൺ ടി. ഏബ്രഹാം, ട്രസ്റ്റി ജേക്കബ് പാപ്പച്ചൻ, സെക്രട്ടറി സി.ജെ. ബിജുമോൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.