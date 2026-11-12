ദേശീയ ദിനാഘോഷം കളറാക്കാൻ ‘ഹല മോഹൻലാൽ’ മെഗാ ഷോ

ദേശീയ ദിനാഘോഷം കളറാക്കാൻ ‘ഹല മോഹൻലാൽ’ മെഗാ ഷോtext_fields
ഷാർജ: യു.എ.ഇയുടെ 55-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദുബൈ കൊക്കക്കോള അരീനയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ‘ഹല മോഹൻലാൽ - ദ കംപ്ലീറ്റ് ലാലേട്ടൻ ഷോ' മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെഗാ ഇവന്റായി മാറുകയാണ്. 2026 ഡിസംബർ 2 ബുധനാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ ഷോ ‘ദുബൈ കലണ്ടർ ഓഫ് ഇവന്റ്സി’ൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളം പരിപാടി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊക്കക്കോള അരീനയെ ബുർജ് ഖലീഫ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 110 മീറ്റർ പുതിയ നടപ്പാലം തുറന്നതോടെ കാണികൾക്ക് ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെടാതെ മെട്രോ വഴി നേരിട്ട് വേദിയിലേക്ക് നടന്നെത്താനും സാധിക്കും.
മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലിനൊപ്പം യു.എ.ഇക്ക് പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹം നൽകുന്ന വലിയ ആദരമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യരും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വമ്പൻ വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അപൂർവ ദൃശ്യവിരുന്ന് സമ്മാനിക്കും. നിലവിൽ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 20 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ cocacolaarena.com, platinumlist.net എന്നീ പോർട്ടലുകൾ വഴി അതിവേഗം ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഷോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് വേദിയിൽ ലാലേട്ടൻ പങ്കെടുക്കുന്ന കല്യാണ ആഘോഷത്തിൽ മണവാട്ടിയാകാനുള്ള അവസരമാണ്. ‘മെറാൾഡ ജ്വല്ലേഴ്സ് സ്റ്റാർ ബ്രൈഡ്’ കാസ്റ്റിങ് കോളിന്റെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 20നും 26നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വനിതകളിൽ നിന്നാണ് മണവാട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരുമുതൽ രണ്ടുമിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ +971 50 9967693 എന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽനിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 15 പേർക്കായി നവംബർ 15 ഞായറാഴ്ച യു.ഡബ്ല്യു മാളിൽ ഓഡിഷൻ നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ചുപേരിൽ ഒരാളെ മണവാട്ടിയായും മറ്റ് നാലുപേരെ മണവാട്ടിയുടെ തോഴിമാരായും തെരഞ്ഞെടുക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മോഹൻലാൽ, മഞ്ജു വാര്യർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊക്കക്കോള അരീനയിലെ വേദി പങ്കിടാനുള്ള ചരിത്രപരമായ അവസരമാണ് ലഭിക്കുക.
വലിയ താരനിര തന്നെ ഈ വിനോദ സായാഹ്നത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. കലാഭവൻ ഷാജോൺ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, നിയാസ് ബക്കർ, വിനോദ് കോവൂർ, റിയാസ് നർമകല, സൗമ്യ ഭാഗ്യൻ പിള്ള എന്നിവർ ഹാസ്യ സ്കിറ്റുകളുമായി വേദിയിലെത്തും. പ്രശസ്ത ഗായകരായ വിധു പ്രതാപ്, സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ, ഷാഫി കൊല്ലം എന്നിവർ സംഗീതവിരുന്നൊരുക്കും. ഒപ്പം സാനിയ ഈയപ്പൻ, റംസാൻ, മോക്ഷ, ഡയാന ഹമീദ് എന്നിവരുടെ ചടുല നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങളും അരങ്ങേറും. ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഗാ ഷോയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫിൻടെക് പങ്കാളി യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസികളുടെ വിശ്വസ്ത ധനവിനിമയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘ആസ്പോറ’യാണ്. സംഗീതവും നൃത്തവും ചിരിയും സമന്വയിക്കുന്ന അവിസ്മരണീയ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളെയും സംഘാടകർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.