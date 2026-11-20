ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദദാന ചടങ്ങ്; ബിരുദം നേടി 606 വിദ്യാർഥികൾtext_fields
അജ്മാൻ: അജ്മാൻ കിരീടാവകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അമ്മാർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗൾഫ് മെഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ (ജി.എം.യു) 23-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് നടന്നു. അജ്മാൻ തുംബെ മെഡിസിറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ തുംബെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഡോ. തുംബെ മൊയ്തീൻ, യൂനിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലർ പ്രൊഫ. മന്ദ വെങ്കിട്ടരമണ എന്നിവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെഡിസിൻ, ഡെന്റിസ്ട്രി, ഫാർമസി, ഹെൽത്ത് സയൻസസ്, നഴ്സിങ്, തുംബെ കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എ.ഐ ഇൻ ഹെൽത്ത്കെയർ എന്നീ ആറ് കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള 606 വിദ്യാർഥികളാണ് ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് നൽകുന്ന നിരന്തര പിന്തുണക്ക് ഡോ. തുംബെ മൊയ്തീൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഓരോ രോഗിയെയും കരുതലോടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പുതിയ ബിരുദധാരികളോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 606 പേരിൽ 422 പേർ വനിതകളും 184 പേർ പുരുഷന്മാരുമാണ്. ഇതിൽ 59 പേർ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വദേശി വിദ്യാർഥികളാണ്. 102 പുതിയ എം.ബി.ബി.എസ് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 184 പേരുമായി കോളജ് ഓഫ് മെഡിസിനാണ് മുന്നിൽ. നൂറിലധികം വിദ്യാർഥികൾ മാസ്റ്റേഴ്സ്, എം.ഡി ബിരുദങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി.
ആഗോള റാങ്കിങ്ങുകളിലും ഗവേഷണ രംഗത്തും ജി.എം.യു മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചത്. ടൈംസ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ, വേൾഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ് 2027-ൽ ‘ഇന്റർനാഷനൽ ഔട്ട്ലുക്ക്’ വിഭാഗത്തിൽ 2,297 സർവകലാശാലകളിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ജി.എം.യു, ക്യു.എസ് അറബ് റീജിയൻ റാങ്കിങ്ങിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികളുടെ അനുപാതത്തിലും ഒന്നാമതെത്തി. 2025ൽ 492 സ്കോപ്പസ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും 75ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാനും യൂനിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
1998ൽ അജ്മാനിൽ സ്ഥാപിതമായ ജി.എം.യു തുംബെ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, തുംബെ ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ മെഡിസിറ്റി കാമ്പസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക് www.gmu.ac.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.