സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലാബുകൾ ആരംഭിച്ച് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എtext_fields
ദുബൈ: സേവനങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും എവിടെയാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ വേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാനും പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിക്കാനുമായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ദുബൈ രണ്ട് പ്രത്യേക ലാബുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഗവേഷണ, വികസന, നവീകരണ ലാബ് (ആർ.ഡി.ഐ ലാബ്), നിർമിതബുദ്ധി ഫ്യൂച്ചർ ലാബ് എന്നിവയാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ചത്. ദുബൈയിൽ വിസ, താമസാനുമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനവും പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രയും സംബന്ധിച്ച ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദുബൈ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ.
ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേധാവി ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അൽ മർറി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തി. സേവനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനരീതികളിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുകയാണ് ആർ.ഡി.ഐ ലാബിന്റെ ചുമതല. ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ തയാറാക്കിയ ഗവേഷണ, വികസന, നവീകരണ മാർഗരേഖ അനുസരിച്ചാണ് ലാബ് പ്രവർത്തിക്കുക. ദുബൈ ഗവൺമെന്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ മാർഗരേഖയാണിതെന്നും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ പ്രകാരം ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ അറിയിച്ചു.
ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് ഭാവിയിലെ സേവന ആവശ്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചറിയുകയാണ് എ.ഐ ഫ്യൂച്ചർ ലാബിന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിലധികം നിർമിതബുദ്ധി ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും.
ഗവേഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവും പുതിയ ആശയങ്ങളും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിലും പ്രകടമായ മാറ്റം വരുത്തുന്ന പരിഹാരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വിഭാഗം അസി. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുൽസമദ് ഹുസൈൻ അൽ ബലൂശി പറഞ്ഞു.