മരണമുനമ്പിൽ അവർക്ക് മംഗല്യം; ഗസ്സ എന്നും യു.എ.ഇയുടെ മാനുഷിക സഹായത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്ന് അൻവർ ഗർഗാഷ്text_fields
ദുബൈ: ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും അവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി എന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകാനുമാണ് യു.എ.ഇ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. അൻവർ ഗർഗാഷ് പറഞ്ഞു. ‘ഓപറേഷൻ ഗാലന്റ് നൈറ്റ് 3’ യുടെ ഭാഗമായി ഗസ്സയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ സമൂഹ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേയാണ് ഗസ്സ എന്നും യു.എ.ഇയുടെ മാനുഷിക സഹായങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മാറിയാലും യു.എ.ഇയുടെ സഹായങ്ങൾ നിലയ്ക്കില്ല. ഇത് യു.എ.ഇ പിന്തുടരുന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗസ്സയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന് പുതിയ ദമ്പതിമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങ് സമ്മാനിച്ചത്. ‘തൗബ് അൽ ഫറ 3’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗസ്സയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹവിവാഹത്തിൽ 250 ദമ്പതിമാരാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. ഗസ്സയിലെ മറൈൻ ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന വർണാഭമായ ചടങ്ങിൽ അലങ്കരിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയ വധൂവരന്മാരെ ആയിരക്കണക്കിന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്നാണ് വരവേറ്റത്. യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങാൻ ഇത് അവർക്ക് അവസരമൊരുക്കി.
ഗസ്സയിലെ ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി 2023 നവംബർ അഞ്ചിനാണ് യു.എ.ഇ ‘ഓപ്പറേഷൻ ഗാലന്റ് നൈറ്റ് 3’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ 416 കോടി ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കുന്ന 136,000 ടണ്ണിലധികം സഹായ സാമഗ്രികൾ ഗസ്സയിൽ എത്തിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ‘വാം’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗസ്സയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ആകെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹായത്തിന്റെ 46 ശതമാനത്തോളമാണിത്.
ഭക്ഷ്യസഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രതിവർഷം 80 ലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 40 കമ്യൂണിറ്റി അടുക്കളകളും, പ്രതിവർഷം 15 ലക്ഷം ബ്രെഡ് ബണ്ടിലുകൾ നിർമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 27 ബേക്കറികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.