കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ച അപകടം: ഹൃദയവ്യഥയോടെ പ്രവാസി മലയാളികൾ

കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ച അപകടം: ഹൃദയവ്യഥയോടെ പ്രവാസി മലയാളികൾtext_fields
ഫുജൈറ: ഫുജൈറയിൽ ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളടക്കം കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ച അപകടത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ മലയാളി പ്രവാസികൾ. ഫുജൈറയിൽ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായ കഫ്റ്റീരിയയുടെ ഉടമയായ മലപ്പുറം വേങ്ങര സ്വദേശി സിദ്ദീഖിന്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടിയുമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. പ്രവാസ ലോകവുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള സിദ്ദീഖും കുടുംബവും വർഷങ്ങളായി ഫുജൈറയിലാണ് താമസം.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് അസ്മിൽ, മിസ്ന ജുബിൻ എന്നിവർ ഫുജൈറയിലാണ് വളർന്നത്. 21 വയസ്സുള്ള ഇവർക്കുപുറമെ സിദ്ദീഖിന്റെ മറ്റൊരു മകളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഫായിസും അപകടത്തിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഷാർജയിൽപോയ ഏഴംഗ കുടുംബം ഫുജൈറയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന വഴിയാണ് രാത്രി 11 മണിയോടെ അപകടമുണ്ടായത്. സിദ്ദീഖിന്റെ നാലു മക്കളിൽ ഇളയവരാണ് അസ്മിലും മിസ്നയും. മൂത്ത മകളുടെ മകനാണ് ഫായിസ്.
‘കഫ്റ്റീരിയയിൽ എപ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന അസ്മിലിനെ എല്ലാവർക്കും ഏറെ പരിചയമുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ കാണുന്ന അവൻ അവിടെയെത്തുന്ന എല്ലാവരുമായും ഏറെ സൗഹൃദത്തോടെയാണ് ഇടപഴകാറുള്ളത്. അവൻ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. എമിറേറ്റിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെയും പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന വല്ലാത്ത ദുരന്തമായിപ്പോയി ഇത്’ -ഫുജൈറയിലെ മലയാളി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിലൊരാൾ ‘ഖലീജ് ടൈംസി’നോട് പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിൽ ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനായി പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോൺസുലേറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങളുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും കോൺസുലേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
ഫുജൈറയിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ‘സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലുമാകാത്ത ഈ വലിയ ദുഃഖത്തിന്റെ വേളയിൽ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോർക്ക റൂട്ട്സിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്’ -മുഖ്യമന്ത്രി ‘എക്സി’ൽ കുറിച്ചു.