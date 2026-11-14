ഫുജൈറ വാഹനാപകടം; ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ

ഫുജൈറ വാഹനാപകടം; ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻtext_fields
അബൂദബി: ഫുജൈറയിൽ 14 പേരുടെ മരണത്തിനും മുപ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ യു.എ.ഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. വാഹനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളോ റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമോ അപകടത്തിന് കാരണമായോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അധികൃതർ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഫുജൈറയിലെ ശൈഖ് ഖലീഫ റോഡിലാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. യു.എ.ഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡോ. ഹമദ് സെയ്ഫ് അൽ ശംസിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഫുജൈറ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹൈതം അലി അൽ ഹമ്മദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു.
നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിലേക്ക് ഒരു വാഹനം ഇടിച്ചുകയറിയാണ് ആദ്യ അപകടമുണ്ടായത്. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ട് ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളുമായി എത്തിയ മറ്റൊരു ട്രക്ക് നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷം മറിയുകയായിരുന്നു.
അപകടകാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ട്രക്കും തകർന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ട്രാക്കിങ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പീഡ് റെക്കോർഡിങ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ വിചാരണത്തടവിലാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട പ്രോസിക്യൂഷൻ, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഇയാൾക്ക് കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ പാസ്പോർട്ടും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും പിടിച്ചെടുക്കാനും ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ നടത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾക്കും മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഡി.എൻ.എ പരിശോധനകൾക്കും അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടു. അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.