ഫുജൈറ അപകടം: യു.എ.ഇ ഭരണനേതൃത്വം നൽകിയ പിന്തുണക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ്​ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

ഫുജൈറ അപകടം: യു.എ.ഇ ഭരണനേതൃത്വം നൽകിയ പിന്തുണക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർtext_fields
ദുബൈ: ഫുജൈറയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് യു.എ.ഇ ഭരണനേതൃത്വം നൽകിയ പിന്തുണക്ക് യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. നവംബർ 12-ന് ശൈഖ് ഖലീഫ റോഡിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യക്കാരും 10 സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടെ 14 പേരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തെ ‘വൻദുരന്തം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അംബാസഡർ, ഇന്ത്യൻ എംബസിയും കോൺസുലേറ്റും ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തിൽ 21 വയസ്സുള്ള ഇരട്ടക്കുട്ടികളെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പേരക്കുട്ടിയെയും നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസി മലയാളി സിദ്ദിഖ് തുപ്പിലിക്കാട്ടിന്റെ കുടുംബത്തെ ശൈഖ് ത്വയിബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ചതിന്റെ ചിത്രം അംബാസഡർ പങ്കുവെച്ചു. നേരത്തെ ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ശർഖിയും കുടുംബത്തെ നേരിട്ടെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരാനഷ്ടം താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നതായി ദീപക് മിത്തൽ പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച നാലാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ 13 വയസ്സുള്ള ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ ബാലനാണ്. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും മൂത്ത സഹോദരിയും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഫുജൈറ അപകടം: മരിച്ചവരിൽ ഗുജറാത്ത് ബാലനും
ഫുജൈറ: ഫുജൈറയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച നാല് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാൾ 13 വയസ്സുകാരനായ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയാണെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ ആറിന് സന്ദർശക വിസയിൽ യു.എ.ഇയിലെത്തിയ കുടുംബം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി ഫുജൈറ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും മൂത്ത സഹോദരിയും വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന പാകിസ്താൻ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി കുട്ടിയുടെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാർ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ യു.എ.ഇയിൽ തന്നെ ഖബറടക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കുടുംബം ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഫുജൈറ ഇന്ത്യൻ സെന്ററിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. 23 വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ വൻ അപകടത്തിൽ 10 സ്വദേശികളും നാല് ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ മരിക്കുകയും, ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 30 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഫുജൈറ ദിശയിലേക്കുള്ള ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് അപകടങ്ങളാണ് നടന്നതെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.