cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ഹ​തം റ​സ്​​റ്റാ​റ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഒ​രു ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റാ​ണ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​ത്.

സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ദി ​ഫ​സ്റ്റ് സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലെ (മു​റൂ​ർ റോ​ഡ്) ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​ന്​ പ​ല​ത​വ​ണ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കാ​തെ​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ട​ച്ചി​ടാ​ൻ നി​ർ​​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. മ​തി​യാ​യ കീ​ട​നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ്ര​ശ്നം. പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച്​ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​ക്കി​യാ​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി തു​റ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കും.എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം ന​ൽ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യാ​ൽ ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​തോ​റി​റ്റി സൗ​ക​ര്യ​വു​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ 800555 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലാ​ണ്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്. Show Full Article

Food Safety Act was not followed; The restaurant is closed