ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് 2026: റാസൽഖൈമയിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ച് ദിവസം അവധിtext_fields
റാസൽഖൈമ: 2026-ലെ ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് (യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം) ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് റാസൽഖൈമയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ അവധി ലഭിക്കും. എമിറേറ്റിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വിഭാഗമാണ് ഈ വർഷത്തെ അവധി ദിവസങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഡിസംബർ രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് (ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി) തീയതികളിലാണ് റാസൽഖൈമയിലെ പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ശനി, ഞായർ വാരാന്ത്യ അവധികൾ കൂടി ചേരുന്നതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി അവധി ലഭിക്കും. അവധിക്ക് ശേഷം മന്ത്രാലയങ്ങളും ഫെഡറൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ഡിസംബർ ഏഴിന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിവസം പുനഃരാരംഭിക്കും.
നേരത്തെ, യു.എ.ഇ ഭരണകൂടവും രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് ഡിസംബർ രണ്ടു മുതൽ നാലുവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വാരാന്ത്യ അവധികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർക്കും അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കുകം. ഡിസംബർ ഏഴിന് ഓഫീസുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.
അതേസമയം, യു.എ.ഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് ലഭിക്കുക. ഡിസംബർ രണ്ട്, മൂന്ന് തീയതികളിലാണ് സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് അവധിയെന്ന് യു.എ.ഇ മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുബൈയിൽ ഡിസംബർ രണ്ടു മുതൽ നാലുവരെ നേരത്തേ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനി, ഞായർ അവധിയും ചേരുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി അഞ്ചുദിവസം അവധി ലഭിക്കും. ഷാർജയിൽ ഡിസംബർ രണ്ട്, മൂന്ന് തീയതികളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമിറേറ്റിൽ വെള്ളി, ശനി, ഞായർ വാരാന്ത്യ അവധികളും ചേരുന്നതോടെ ഡിസംബർ ഏഴിനേ പ്രൃത്തിദിവസം പുനഃരാരംഭിക്കൂ.