By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: സീ​ബ്​ വി​ലാ​യ​ത്തി​​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ​സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടേ​തു​ൾ​​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​രു​ടെ ക​ട​ക​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. സീ​ബ്​ ഖാ​ബൂ​സ്​ മ​സ്​​ജി​ദി​നു​ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ ക​ട​ക്കാ​ണ്​ ആ​ദ്യം തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ എ​ര​ഞ്ഞി​പ്പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി കൊ​യ​പ്പ​ത്തൊ​ടി അ​ബ്​​ദു​സ്സ​മ​ദ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ തീ​പ​ട​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സും ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ഗ്​​നി വി​ഴു​ങ്ങി. ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്‍റെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. 12 മ​ണി​ക്ക്​ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ സാ​ഹ​സ​പ്പെ​ട്ട്​ രാ​ത്രി ​വൈ​കി​യും തീ​യ​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

