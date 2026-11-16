ഫുജൈറ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാലന് കണ്ണീരോടെ വിട; മകന്റെ മരണമറിയാതെ മാതാപിതാക്കൾ ആശുപത്രിയിൽtext_fields
ഫുജൈറ: ഫുജൈറയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച 13 വയസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യൻ ബാലൻ ആതിഫ് മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ മൻസൂറിന് വിവിധ രാജ്യക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ത്യയാത്ര. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അൽ മഹത്തയിലെ അൽ സഹ്റ പള്ളിയിൽ നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഫുജൈറയിലെ അൽ ശര്യ ഖബർസ്ഥാനിൽ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി. അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളായ കുടുംബം നവംബർ ആറിനാണ് സന്ദർശക വിസയിൽ യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയത്. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി ഫുജൈറ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദുരന്തം.
അപകടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും മൂത്ത സഹോദരിയും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മകൻ മരണപ്പെട്ട വിവരം മാതാപിതാക്കൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരുടെ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവറും ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാരാണ് മയ്യിത്ത് യു.എ.ഇയിൽ ഖബറടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ 23 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 10 സ്വദേശികളും നാല് ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 14 പേരാണ് മരിച്ചത്.
ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിഡൻറിെൻറ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. അൻവർ ഗർഗാഷ്, ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ശർഖി, ശൈഖ് തിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
മരിച്ച ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ ഫുജൈറയിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരിയായ സിദ്ദീഖ് തുപ്പിലിക്കലിെൻറ ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ മുഹമ്മദ് അസ്മിൽ, മിസ്ന ജുബിൻ (ഇരുവരും 21 വയസ്സ്), പേരക്കുട്ടി മുഹമ്മദ് ഫായിസ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഒരു വരി അടച്ചിട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്താണ് രണ്ട് തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ നടന്നത്. ആദ്യ അപകടത്തിൽ സിദ്ദീഖിെൻറ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ, കണ്ടെയ്നറുകളുമായി നിയന്ത്രണം വിട്ടുവന്ന മറ്റൊരു ട്രക്ക് റോഡിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് മേൽ മറിയുകയുമായിരുന്നു. ട്രക്കിന് തീപിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തീ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്കും പടർന്നുപിടിച്ചു.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 30 പേരിൽ യു.എ.ഇ പൗരന്മാർ, ഇന്ത്യക്കാർ, ഒമാനികൾ, ഈജിപ്തുകാർ, ജോർദാനികൾ, പാകിസ്ഥാനികൾ, ബ്രസീലുകാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മരിച്ചവരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവിട്ട് അധികൃതർ
ഫുജൈറ: ഫുജൈറയിൽ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച 10 യു.എ.ഇ പൗരന്മാരുടെയും നാല് ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പേരുവിവരം അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടു.
നവംബർ 12-ന് പുലർച്ചെ 18 വാഹനങ്ങളും അഞ്ച് ട്രക്കുകളും ഉൾപ്പെട്ട വൻ അപകടത്തിൽ 30 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മരിച്ച യു.എ.ഇ പൗരന്മാർ
- മുഹമ്മദ് റാശിദ് അൽ കിന്ദി
- ഖൽഫാൻ സഈദ് അൽ മസ്റൂയി
- റാശിദ് മൂസ അൽ ദർമാകി
- ഹജർ സലീം ഖാമിസ് മർസൂഖ് അൽ മിസ്മരി
- അബ്ദുല്ല ഹമദ് അൽ-ഹഫിതി,
- സുഹൈർ സഈദ് അഹമ്മദ് അൽ-യമാഹി
- മർയം അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹമ്മാദി
- അംന സൈഫ് അൽ നഖ്ബി
- അഹ്ലാം സൈഫ് അൽ നഖ്ബി
- അഹമ്മദ് താനി ജുമാ അൽ മുജൈർദി