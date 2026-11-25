9,010 കോടി ദിർഹമിന്റെ ഫെഡറൽ ബജറ്റിന് അംഗീകാരം; ക്ഷേമത്തിനും വികസനത്തിനും മുൻഗണനtext_fields
അബൂദബി: 2027-ലെ ഫെഡറൽ ബജറ്റിന് യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്.എൻ.സി) ചൊവ്വാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി. 9,010 കോടി ദിർഹമാണ് ആകെ ചെലവും വരുമാനവും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബൂദബിയിൽ നടന്ന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യ സഹമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാദി അൽ ഹുസൈനി അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിലധികം ഭാഗം സാമൂഹിക വികസനത്തിനും പെൻഷനുമായാണ് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുചെലവുകളും വരുമാനവും സന്തുലിതമാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് ഈ ബജറ്റ്.
പൊതുസേവന മേഖലക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയായ 3330 കോടി ദിർഹം വകയിരുത്തിയത്. ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ വികസനം, ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ, കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (എ.ഐ) ഉപയോഗം എന്നിവക്കായാണ് ഇത് വിനിയോഗിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് 1680 കോടി ദിർഹവും ആരോഗ്യമേഖലക്ക് 590 കോടി ദിർഹവും അനുവദിച്ചു. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ വിഹിതവും, നൂതന ചികിത്സക്കും സ്മാർട്ട് പരിഹാരങ്ങൾക്കുമായി ആരോഗ്യ വിഹിതവും ഉപയോഗിക്കും.
സ്വദേശികൾക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് 390 കോടി ദിർഹവും സാമൂഹിക ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്ക് 330 കോടി ദിർഹവും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുക്രമവും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് 1070 കോടി ദിർഹവും ദേശീയ സന്നദ്ധതക്കും പ്രതിരോധത്തിനുമായി 700 കോടി ദിർഹവും അനുവദിച്ചു.
സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കും ബഹിരാകാശ സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ പദ്ധതികൾക്കും മത്സരക്ഷമതക്കുമായി 210 കോടി ദിർഹം നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംസ്കാരിക, കലാ മേഖലയ്ക്ക് 110 കോടി ദിർഹവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര പരിപാലനത്തിനുമായി 50.92 കോടി ദിർഹവും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.