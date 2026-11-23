ആവേശം, ആരവം, ആഘോഷം..;ദുബൈ റണ്ണി’ൽ റെക്കോഡിന്റെ തീരംതൊട്ട് ആൾക്കടൽtext_fields
ദുബൈ: ഒരുമയുടെ ചരിത്രത്താളുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനസഹസ്രങ്ങളാൽ ദുബൈ റൺ വീണ്ടും വിസ്മയ ചിത്രമെഴുതി. കൈവഴികൾ അലിഞ്ഞുചേർന്നൊന്നായപ്പോൾ ആ ആൾക്കടൽ 3.10 ലക്ഷം പേരുടെ സാന്നിധ്യമെന്ന റെക്കോർഡിന്റെ തീരംതൊട്ടു. ദുബൈ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ദുബൈ റണ്ണിൽ യു.എ.ഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ പങ്കാളികളായപ്പോൾ അതൊരാഘോഷം കൂടിയായി. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന കൂട്ടയോട്ടമായ ദുബൈ റണ്ണിന് ഇക്കുറിയും ആൾബലത്തിന്റെ അലങ്കാരം. ഒപ്പം, പതിവിലും കവിഞ്ഞ ആവേശാരവങ്ങളുടെ അകമ്പടി.
പുലർച്ചെ മുതൽ മെട്രോകൾ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകി. പതിവുതെറ്റിച്ച് അവ മൂന്നുമണിമുതൽ സജീവമായി. പാളങ്ങളിൽ ആവേശഭരിതരായ ജനക്കൂട്ടത്തെ വഹിച്ച് ട്രെയിനുകൾ ഇടതടവില്ലാതെ കുതിച്ചു. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ, എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഷനുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുധ്രുവങ്ങളിൽനിന്നും ജനം ഇരച്ചെത്തി. ഒരുവശത്ത് മെട്രോയുടെ തുടക്കമായ സെന്റർപോയന്റിൽനിന്നുതന്നെ നിന്നുതിരിയാനിടമില്ലാത്ത വിധം ആളുകൾ നിറഞ്ഞു. മെട്രോക്ക് പുറമെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലും ജനം ആവേശഭരിതരായെത്തി. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞതോടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ. പച്ച നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സികളണിഞ്ഞ ഓട്ടക്കാർ റോഡിൽ നിരന്നതോടെ ലോകത്തിലെ തിരക്കേറിയ ഹൈവേകളിലൊന്ന് ഹരിതാഭമായി.
രാവിലെ 6.30ന് എല്ലാം സജ്ജം. ദുബൈ റണ്ണിന് മുന്നോടിയായി ‘അൺടോൾഡ്’ ഡി.ജെകൾ ഒരുക്കിയ സംഗീതത്തിനൊപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈനിൽ യുനിട്രീ റോബോട്ടുകൾ ചുവടുവെച്ചു. ആകാശമേലാപ്പിൽനിന്ന് ‘ഫുർസാനുൽ എമിറാത്ത്’ എന്ന ഔദ്യോഗിക വ്യോമാഭ്യാസ സംഘം നിരയായണിനിരന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ പച്ചയും നീലയും നിറങ്ങൾ വർഷിച്ചു. ഒപ്പം, പാരാമോട്ടോർ പൈലറ്റുമാരുടെ വർണ്ണപ്പുകകളുടെ നിറച്ചാർത്ത്. പുലരി പിറന്നത് ഓട്ടക്കാരുടെ ആവേശത്തുടിപ്പിന് ഊർജം പകർന്നായിരുന്നു.
കായികാവേശത്തിനൊപ്പം കലയും അഭ്യാസവും സാങ്കേതികവിദ്യയും എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. ഭീമാകാരമായ എൽ.ഇ.ഡി പാവകളും ഡ്രം സംഘങ്ങളും ഹോൾഡിങ് ഏരിയകളെ സജീവമാക്കി. പ്രശസ്ത അവതാരകരായ ക്രിസ് ഫേഡ്, കാറ്റി ഓവറി എന്നിവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ആവേശത്തിനൊപ്പം ആരവവും പതഞ്ഞൊഴുകി. മാർച്ചിങ് ബാൻഡുകളും സ്റ്റിൽറ്റ് വാക്കർമാരും സർക്കസ് കലാകാരന്മാരുമൊക്കെ ഓട്ടത്തിനെത്തിയവർക്ക് അതിശയക്കാഴ്ചയൊരുക്കി. 10 കിലോമീറ്റർ പാതയിൽ തണുത്ത മഞ്ഞുകണങ്ങൾ വിതറിയതും ഫിനിഷിങ് ലൈനിലെ വർണാഭമായ മാസ്കോട്ടുകളും ഉത്സവപ്രതീതി ഇരട്ടിയാക്കി.
കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമൊക്കെ കൂട്ടമായെത്തി. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ഒരേ ആവേശത്തോടെ അണിനിരന്നതോടെ ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് ജനസാഗരമായി. വിവിധരാജ്യക്കാർ ഒരേ ചരടിൽ കോർത്തപോലെ നഗരവഴികളിലൂടെ ഒരുമിച്ചുനീങ്ങി. ഇത്തവണയും മലയാളികളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു. അവരുടെ നാടൻ പാട്ടുകളും ചെണ്ടമേളവുമൊക്കെ വേറിട്ടുനിന്നു.
ഇക്കുറി ദുബൈ റണ്ണിന് നിറപ്പകിട്ടേകാൻ ‘ഡ്രസ് യുവർ റൺ’ എന്ന പ്രത്യേക മത്സരത്തിന്റെ അകമ്പടി ഹരം പകർന്നു.. വേറിട്ടതും സർഗാത്മകവുമായ വേഷവിധാനങ്ങൾ അണിഞ്ഞെത്തുന്നവർക്കായാണ് മത്സരം. വിജയികളാകുന്ന 10 പേർക്ക് 10,000 ദിർഹം വീതമാണ് സമ്മാനം. ആകർഷകമായ വേഷപ്പകർച്ചകൾക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കി. ആ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മാവേലിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. 29ന് മത്സരവിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
അഭിമാനകരമായ പത്താം പതിപ്പ്
ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ദുബൈ കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം 2017ൽ വിഭാവനം ചെയ്ത ‘ദുബൈ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച്’ ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് വീതം 30 ദിവസം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ താമസക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളിലൊന്നാണ് ദുബൈ റൺ. ചരിത്രപ്രധാനമായ പത്താം പതിപ്പിലേക്ക് കടന്ന ‘ദുബൈ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച്’ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്യൂണിറ്റി ഫിറ്റ്നസ് മുന്നേറ്റമായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. 2019ൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ വൻ ജനപ്രീതി കൈവരിച്ചാണ് ദുബൈ റൺ മുന്നേറുന്നത്. ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഏകദേശം 70,000 പേരാണ് പങ്കെടുത്തതെങ്കിൽ, 2025-ലെ പതിപ്പിൽ 3,07,000ത്തിലധികം ആളുകൾ അണിനിരന്ന് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതാണ് 3,10,000ത്തിലധികം ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്താൽ ഇക്കുറി തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഫിറ്റ്നസിനൊപ്പം നഗരവാസികൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള അഭിമാനവേദിയായും ദുബൈ റൺ മാറിയിരിക്കുന്നു.
ദുബൈ ഡിപാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമി ആൻഡ് ടൂറിസവും (ഡി.ഇ.ടി) ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും സംയുക്തമായാണ് ദുബൈ റൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ‘ദുബൈ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് 2026’ സമാപന പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നവംബർ 29ന് ഡി.ഐ.എ.ഫ്.സിയിൽ ‘ദുബൈ യോഗ’യോടെ തിരശ്ശീല വീഴും.
രണ്ട് റൂട്ടുകൾ;ഒരേ ആവേശം
വിവിധ പ്രായക്കാർക്കും കായികക്ഷമതയുള്ളവർക്കും അനുയോജ്യമായ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റൂട്ടുകളാണ് ഇത്തവണയും ഒരുക്കിയത്. കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുയോജ്യമായ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ റൂട്ട് ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലൂടെയും ഡൗൺടൗൺ ദുബൈയിലൂടെയും കടന്നുപോയി ദുബൈ മാളിന് സമീപമുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ബൊളിവാർഡിൽ സമാപിച്ചു. പരിചയസമ്പന്നരായ ഓട്ടക്കാർക്കായുള്ള 10 കിലോമീറ്റർ റൂട്ട് മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ, ദുബൈ വാട്ടർ കനാൽ, ബുർജ് ഖലീഫ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ കടന്ന് ഡി.ഐ.എഫ്.സി ഗേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അവസാനിച്ചത്.
കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരവും സജീവവുമായ നഗരം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ദുബൈയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ഈ ജനപങ്കാളിത്തമെന്ന് ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സഈദ് ഹാരിബ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ദുബൈ നിവാസികളിൽ ഫിറ്റ്നസിനോടുള്ള ആവേശം വളർത്താൻ ദുബൈ റണ്ണിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് റീട്ടെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ് അൽ ഖ്വാജ വിലയിരുത്തി. ദുബൈയെ ജീവിക്കാനും സന്ദർശിക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത്തരം സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.