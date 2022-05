cancel camera_alt ദു​ബൈ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പും ദാ​റു​ൽ ബി​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹു​സൈ​ൻ സ​ല​ഫി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ മ​ത​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പും ദാ​റു​ൽ ബി​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം

ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​നി​ൽ ആ​ർ​ജി​ച്ച ആ​ത്​​മീ​യ ചൈ​ത​ന്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മ​സ്​​ജി​ദ് അ​സീ​സ് ​ഖ​ത്തീ​ബും വാ​ഗ്​​മി​യു​മാ​യ ഹു​സ്സൈ​ൻ സ​ല​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ മ​ത​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പും ദാ​റു​ൽ ബി​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഹൃ​ദ​യ​വി​ശു​ദ്ധി നേ​ടാ​ൻ നാം ​പു​ല​ർ​ത്തി​യ ന​ന്മ​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്ക​ണം. അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ദ്പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ജീ​വി​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​ര​ലോ​ക​വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​സ് ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് കെ.​എം, അ​നീ​സ്​ ബാ​ബു മ​ഞ്ചേ​രി, റൈ​ഹാ​ന​ത്ത്, റു​ക്സാ​ന എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഹു​സൈ​ൻ സ​ല​ഫി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​ജ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഷ്റ​ഫ് പു​തു​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Every believer should strive to maintain the spiritual spirit acquired during Ramadan