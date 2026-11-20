ലോകത്തിലെ മികച്ച വിമാനക്കമ്പനിയായി എമിറേറ്റ്സ്; ‘വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് 2027’ ൽ ഒന്നാംസ്ഥാനംtext_fields
ദുബൈ: പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാസികയായ ‘ടൈമും ജർമൻ ഡാറ്റ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റയും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രഥമ ‘വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് 2027’ പട്ടികയിൽ ദുബൈ ആസ്ഥാനമായ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. യാത്രക്കാരുടെ സംതൃപ്തിയും പ്രവർത്തന മികവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആഗോള വിലയിരുത്തലിലാണ് എമിറേറ്റ്സ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. പ്രധാന പട്ടികക്ക് പുറമെ ‘മികച്ച മൂല്യം’ ‘ബിസിനസ് യാത്ര’ എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും എമിറേറ്റ്സ് ഒന്നാമതെത്തി.
വ്യോമയാന മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും വിമാനങ്ങളുടെ ഉൾവശം നവീകരിക്കുന്നതിലും യാത്രക്കാർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും എമിറേറ്റ്സ് നടത്തുന്ന നിരന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അർപ്പണബോധമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ പ്രസിഡന്റ് സർ ടിം ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു. 2027ലും അതിനുശേഷവും കൂടുതൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ നടത്തിയ വിപുലമായ സർവേയുടെയും വിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്കിങ് തയാറാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ യാത്ര ചെയ്ത വിമാനക്കമ്പനികളെ കാബിൻ സൗകര്യം, സേവന നിലവാരം, വിനോദ സംവിധാനങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, പണത്തിനൊത്ത മൂല്യം, കുടുംബ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് യാത്രക്കാർ റേറ്റിങ് നൽകിയത്. യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവവും പ്രവർത്തന വിശ്വാസ്യതയും ഒരുപോലെ ഒത്തുചേർന്നതാണ് എമിറേറ്റ്സിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചതെന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ ഡെപ്യൂട്ടി സി.ഇ.ഒ നീൽസ് ടെർഫെർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
700 കോടി ഡോളറിന്റെ (2,570 കോടി ദിർഹം) കാബിൻ നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 108 എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങൾ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ഡിസംബറോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറോളം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ‘പ്രീമിയം ഇക്കോണമി’ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രൈവസി ഡിവൈഡറുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രീമിയം ഇക്കോണമി സീറ്റുകൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ 11 വിമാനങ്ങളിലും, ഇക്കോണമി ക്ലാസിലെ പുതിയ ‘യു-ഡ്രീം’ ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ 29 വിമാനങ്ങളിലും സജ്ജമാക്കും.
വിമാനയാത്രക്കിടെ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലുമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി അതിവേഗ സ്റ്റാർലിങ്ക് വൈ-ഫൈ സൗകര്യവും എമിറേറ്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 74 വിമാനങ്ങളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ യാത്രക്കാർക്ക് സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളിലും സീറ്റ് സ്ക്രീനുകളിലും ഒരേസമയം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ്ങിനും കോളുകൾക്കും സാധിക്കും. കൂടാതെ 40ലധികം ഭാഷകളിലായി 6,500-ലധികം വിനോദ ചാനലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘ഐസ്’ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനവും യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു.
ഉയർന്ന ഇന്ധനവിലയും യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വ്യോമപാത നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അറ്റാദായത്തിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ചൈന, റഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ യാത്രാ ഡിമാൻഡിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കമ്പനി ലാഭത്തിൽ തുടരുന്നു. 91 ശതമാനം റൂട്ടുകളിലും സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.