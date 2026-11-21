ഇത് വിനോദമോ മിടുക്കോ അല്ല... ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് 1,903 ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളുംtext_fields
ദുബൈ: ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓടിച്ച 1,903 ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും പിടിച്ചെടുത്ത് ദുബൈ പൊലീസ്. കൗമാരക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒറ്റച്ചക്രത്തിൽ സ്കൂട്ടർ ഉയർത്തി അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി കർശനമാക്കിയതെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് ട്രാഫിക് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ അറിയിച്ചു.
ജുമൈറയിലെ കൈറ്റ് ബീച്ചിൽ മാത്രം നടത്തിയ കർശന പരിശോധനയിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയ 1,194 ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. ജനത്തിരക്കുള്ള ബീച്ചുകളിലും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തുന്ന ഇത്തരം അഭ്യാസങ്ങൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ അപകടഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇത് വിനോദമോ കഴിവ് തെളിയിക്കലോ അല്ലെന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ കലാശിച്ചേക്കാവുന്ന അശ്രദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്കൂട്ടറുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ സ്കൂട്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം കർശന നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കും. കുട്ടികൾ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഹെൽമറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ ധരിച്ച് നിശ്ചിത പാതകളിലൂടെ മാത്രമാണ് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നതെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.
അപകടകരമായ സ്കൂട്ടർ അഭ്യാസങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധക്കായി മറ്റ് കൗമാരക്കാരെയും ഇത് അനുകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.
നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് പകരം, ദുബൈ പൊലീസ് ആപ്പിലെ ‘പോലീസ് ഐ’ സേവനം വഴിയോ ‘വി ആർ ഓൾ പൊലീസ്’ പദ്ധതിയുടെ 901 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.