ദുബൈ-ഷാർജ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുന്നു; അൽ ഇത്തിഹാദ് റോഡിൽ എട്ട് പുതിയ പാലങ്ങൾ നിർമിക്കുംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈക്കും ഷാർജക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രധാന പാതയായ അൽ ഇത്തിഹാദ് റോഡിലെ (ഇ11) അൽ നഹ്ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ നവീകരിക്കാൻ യു.എ.ഇ ഊർജ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രാലയം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് വലിയ തോതിൽ പരിഹാരം കാണൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആകെ നാല് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള എട്ട് പുതിയ പാലങ്ങൾ നിർമിക്കും. ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്ത് 4.5 കിലോമീറ്റർ സർവീസ് റോഡുകളും നിർമിക്കുന്നുണ്ട്.
നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അൽ ഇത്തിഹാദ് റോഡിന്റെ പ്രതിദിന വാഹന ശേഷി ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 90 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,90,000 ആയി ഉയരും. അൽ നഹ്ദ ഇന്റർസെക്ഷനിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ശേഷി 1,88,000-ൽനിന്ന് ഏകദേശം 65 ശതമാനം വർധിച്ച് 3,10,000 ആകും. ഗതാഗത സൗകര്യത്തിൽ 79 ശതമാനം പുരോഗതി ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ, പ്രധാന പാതകളിലെ യാത്രാസമയം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റായി കുറയുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ദുബൈക്കും ഷാർജക്കും ഇടയിലുള്ള വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം റോഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പദ്ധതി സഹായകമാകും. കരാറുകാരിൽനിന്ന് അൽ ഇത്തിഹാദ് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിനായുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 19ന് പുറത്തിറക്കിയ ടെൻഡറിൽ ‘കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് എ’ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കരാറുകാർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. 2027 ജനുവരി അഞ്ചുവരെയാണ് ബിഡുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി. ഉയർന്ന ഗതാഗതത്തിരക്കുള്ള മേഖലകളിൽ ഹൈവേ നിർമാണ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ മുൻപരിചയം കരാറുകാർക്ക് നിർബന്ധമാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ സെപ്റ്റംബറിൽ, അബു ഹെയ്ൽ, സലാഹുദ്ദീൻ സ്ട്രീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി അൽ ഖിയാദ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ അൽ ഇത്തിഹാദ് റോഡിൽനിന്ന് പുതിയ ലെയ്ൻ ദുബൈ ആർ.ടി.എ തുറന്നിരുന്നു. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഇന്റർസെക്ഷനിലെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം 15 ശതമാനം വരെ കുറക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബു ഹെയ്ൽ സ്ട്രീറ്റിൽ പുതിയ പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ആർ.ടി.എ ഒരുക്കിയിരുന്നു.