ലക്ഷങ്ങളുടെ പിഴ എഴുതിത്തള്ളി ദുബൈ; വായ്പയിൽ ഇളവ്​ നൽകി ബാങ്കുകൾ: 14 വർഷത്തിന്​ ശേഷം കാർത്തികേയനും കുടുംബവും നാടണഞ്ഞു

cancel By ഷിഹാബ്​ അബ്​ദുൽകരീം ദുബൈ: സമപ്രായക്കാരോടൊപ്പം​ ഇഷിത സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവളിപ്പോൾ പത്താംതരം പാസാകുമായിരുന്നു. രണ്ട്​ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പത്താംക്ലാസ്​ പരീക്ഷയെഴു​തേണ്ടിയിരുന്നയാളാണ്​ ശ്രീയ. ഒമ്പത്​ വയസുകാരൻ കലീഷും പത്ത്​ വയസുകാരൻ നമിതും ഇതുവരെ സ്കൂളിന്‍റെ പടികണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇനിയിവർക്ക്​ പഠനം തുടങ്ങാം. സുഹൃത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്ന്​ കേസിലകപ്പെട്ട്​​ ദുബൈയിൽ കുടുങ്ങിയ തമിഴ്​ കുടുംബം നീണ്ട 14 വർഷത്തിന്​ ശേഷം നാടണഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്​ മധുര ശിവംഗഗൈ സ്വദേശി കാർത്തികേയനും ഭാര്യ കവിതയും നാല്​ മക്കളുമാണ്​ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിനായി നാട്ടിലെത്തിയത്​. ലക്ഷങ്ങളുടെ പിഴ എഴുതിത്തള്ളിയ ദുബൈ എമിഗ്രേഷന്‍റെ കാരുണ്യവും വായ്പയിൽ ഇളവ്​ നൽകിയ ബാങ്കുകളുടെ ദയയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്‍റെയും അഭിഭാഷകരുടെയും ഇടപെടലുമാണ്​ ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്​.

'ദുരിതത്തിലായ തമിഴ്​ കുടുംബം നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങുന്നു' എന്ന്​ ഏഴ്​ വർഷം മുൻപ്​ യു.എ.ഇയിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. 2008 മുതൽ നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാർത്തികയേനും കുടുംബത്തിനും​ നാട്ടിലേക്ക്​ തിരിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന സന്തോഷവർത്തമാനമാണ്​ അന്ന്​ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്​. ഔട്ട്​​പാസ്​ വരെ അടിച്ചെങ്കിലും ദുരിതകാലം അവരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കേസും നിർഭാഗ്യവും​ വീണ്ടും തടസംതീർത്തതോടെ അന്ന്​ മുടങ്ങിയ യാത്രയാണ്​ ഇപ്പോൾ നടന്നത്​. കാർത്തികേയന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും ദുരിത കഥ തുടങ്ങിയത്​ 2008ലാണ്​. പാർട്​ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാമെന്ന്​ പറഞ്ഞ്​ തമിഴ്​നാട്​ സ്വദേശിയായ പി.ആർ.ഒ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതോടെയാണ്​ ഇവർ പെരുവഴിയിലായത്​. മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന കവിത തന്‍റെ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ 11 ബാങ്കിൽ നിന്ന്​ നാല്​ ലക്ഷം ദിർഹം (80 ലക്ഷം രൂപ) വായ്പയെടുത്ത്​ ഇയാൾക്ക്​ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പണം തിരികെ നൽകുകയോ രേഖകൾ ശരിയാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഇയാൾ വഞ്ചിച്ചു. വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ബാങ്കുകൾ കേസ്​ കൊടുത്തു. ജയിൽശിക്ഷ ഉൾപെടെ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. പണമില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികളെ സ്​കൂളിൽ പോലും ചേർക്കാൻ കഴിയാത്ത അവ്​ഥയിലായി. ഇതിനിടയിലാണ്​ ഇളയ രണ്ട്​ കുട്ടികളുണ്ടായത്​. വീട്ടിലായിരുന്നു പ്രസവം. ഭക്ഷണവും താമസ സ്ഥലവുമില്ലാതെ പെരുവഴിയിലായി. പാസ്​പോർട്ട്​ പിടിച്ചുവച്ചതിനാൽ നാട്ടിൽ പോകാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പാസ്​പോർട്ടിന്‍റെയും വിസയുടെയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നതോടെ സുമനസുകൾ നൽകിയ സഹായമായിരുന്നു ഏക വരുമാനമാർഗം. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന്​ 2015ൽ ഇവർക്ക്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകാൻ വഴിതെളിഞ്ഞു. എന്നാൽ, കൃത്യസമയത്ത്​ എൻ.ഒ.സി കിട്ടാത്തതിനാൽ യാത്രവൈകി. ഇതിനിടെ ബാങ്കുകൾ വീണ്ടും കേസ്​ കൊടുത്തു. അൽകെത്​ബി അഡ്വക്കേറ്റ്​സിലെ അഡ്വ. അജ്​മലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കാർത്തികേയനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമസഹായം ചെയ്തത്​. ബാങ്കുകളുമായി സംസാരിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പയിൽ വൻ ഇളവ്​ നൽകി. ചാരിറ്റി സംഘടനകൾ വഴിയും വിവിധ അസോസിയേഷനുകൾ വഴിയും കിട്ടിയ തുക ബാങ്കിൽ അടച്ചു. വിസയും പാസ്​പോർട്ടുമില്ലാതെ രാജ്യത്ത്​ അനധികൃതമായി തങ്ങിയതിന്​ ലക്ഷങ്ങൾ പിഴയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ദുബൈ എമിഗ്രേഷൻ ഇതെല്ലാം എഴുതിത്തള്ളി. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ പോലുമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക്​ രേഖകൾ ശരിയാക്കി നൽകി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും സഹായിച്ചു. ഏത്​ നിമിഷവും യാത്രമുടങ്ങിയേക്കാം എന്ന ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ അധികമാരോടും യാത്രപറയാതെയാണ്​ കാർത്തികേയനും കുടുംബവും വിമാനത്തിൽ കയറിയത്​​. Show Full Article

News Summary -

Dubai waives off lakhs of fines; Banks give loan waiver: Karthikeyan and his family returned home after 14 years