1.045 ബില്യൺ ദിർഹം അറ്റാദായം നേടി സാലിക്

1.045 ബില്യൺ ദിർഹം അറ്റാദായം നേടി സാലിക്text_fields
ദുബൈ: ദുബൈയിലെ ടോൾ ഗേറ്റുകളുടെ ഓപറേറ്ററായ സാലിക് 2026 സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിച്ച ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ 1.045 ബില്യൺ ദിർഹം അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ വരുമാനം 2.117 ബില്യൺ ദിർഹം കവിഞ്ഞതായും 49.4 ശതമാനം അറ്റാദായ മാർജിൻ കൈവരിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഗതാഗതവും പണമൊഴുക്കും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് കരുത്തായത്.
ദുബൈയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക-നഗര വളർച്ച പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താനും കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചതായി സാലിക് ചെയർമാൻ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാൻ കമ്പനി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ സാലിക് ഗേറ്റുകളിലൂടെ ആകെ 57.78 കോടി യാത്രകളാണ് നടന്നത്. മൂന്നാം പാദത്തിൽ മാത്രം 19.4 കോടി യാത്രകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് രണ്ടാം പാദത്തേക്കാൾ നാല് ശതമാനം കൂടുതലാണെന്നും സി.ഇ.ഒ ഇബ്രാഹിം സുൽത്താൻ അൽ ഹദ്ദാദ് അറിയിച്ചു. ടോൾ പിരിവിലൂടെ 1.809 ബില്യൺ ദിർഹവും നിയമലംഘന പിഴകളിലൂടെ 220.1 മില്യൺ ദിർഹവും വരുമാനമായി ലഭിച്ചു.