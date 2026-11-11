ദുബൈ ഷോപ്പിങ്​ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിസംബർ നാലുമുതൽ

ദുബൈ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിസംബർ നാലുമുതൽtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ (ഡി.എസ്.എ്ഫ്) 32-ാമത് പതിപ്പിന് ഡിസംബർ നാലിന് തുടക്കമാകും. ജനപ്രിയ സംഗീത കച്ചേരികൾ, ഡ്രോൺ ഷോകൾ, വാട്ടർഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകൾ, മികച്ച ഷോപ്പിങ് ഓഫറുകൾ, സമ്മാന പദ്ധതികൾ എന്നിവയോടെ 45 ദിവസം നീളുന്ന ഈ ഉത്സവ മാമാങ്കം 2027 ജനുവരി 17 വരെ തുടരും.
പ്രശസ്ത ഗായകൻ റാശിദ് അൽ മജീദ് ഉദ്ഘാടനദിനത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഡി.ജെ സ്റ്റീവ് ഓക്കി ഡിസംബർ അഞ്ചിനും കോക്ക കോള അറീനയിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ഡിസംബർ രണ്ടിലെ ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹത്ത വാഡി ഹബ്ബിൽ ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് സംഗീത പരിപാടി സന്ദർശകർക്ക് സ സൗജന്യമായി ആസ്വദിക്കാം.
ഡിസംബർ അഞ്ചുമുതൽ ദി ബീച്ച് ജെ.ബി.ആർ, ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സ് ഐലൻഡ് എന്നിവക്കിടയിലുള്ള വാട്ടർഫ്രണ്ട് വേദിയിൽ ദിവസവും രാത്രി 7.30 മുതൽ 10.30 വരെ വിസ്മയകരമായ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഷോകൾ അരങ്ങേറും. രണ്ട് ഡ്രോൺ ഷോകൾ, സംഗീതത്തിനൊപ്പം സമന്വയിപ്പിച്ച ലേസർ ഡിസ്പ്ലേകൾ, ജെ.ബി.ആർ ടവറുകളിലെ ലേസർ മാപ്പിങ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് റീട്ടെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് (ഡി.എഫ.ആർ.ഇ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദുബൈയിലെ ശൈത്യകാലത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്ന പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.