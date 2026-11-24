ദുബൈ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ 32-ാം പതിപ്പ് ഡിസംബർ നാലുമുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 45 ദിവസത്തെ ആഘോഷംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ (ഡി.എസ്.എഫ്) 32-ാമത് പതിപ്പിനായുള്ള 45 ദിവസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് റീട്ടെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ഡിസംബർ നാലുമുതൽ 2027 ജനുവരി 17 വരെയാണ് മേള. ‘ദുബൈസ് സീസൺ ഓഫ് ഫൈൻഡ്സ്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേളയിൽ സംഗീത നിശകൾ, ഡ്രോൺ-ലൈറ്റ് ഷോകൾ, വാഹന പ്രദർശനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യമേളകൾ, വമ്പൻ ഷോപ്പിങ് ഓഫറുകൾ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദിർഹമിന്റെ സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രശസ്ത ഗായകൻ റാശിദ് അൽ മജീദ് ഡിസംബർ നാലിന് കൊക്കകോള അരീനയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടിയോടെയാണ് മേളക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.
ദി ബീച്ച് ജെ.ബി.ആറിനും ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള കടൽത്തീരത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8.00നും 10.00നും നടക്കുന്ന ഡ്രോൺ-ലൈറ്റ് പ്രദർശനം അരങ്ങേറും. ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാളിലെ ‘ഇത്തിസലാത്ത് ഡി.എസ്.എഫ് നൈറ്റ്സിൽ’ പ്രമുഖ അറബ് കലാകാരന്മാരുടെ സംഗീത പരിപാടികൾ, പുതുവത്സര രാവിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗായിക റൂബിയുടെ സംഗീത നിശ, കുട്ടികൾക്കായി കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഷോകൾ, ഇമാജിൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഷോ എന്നിവ അരങ്ങേറും. ഡിസംബർ 19ന് ഹത്തയിൽ ആദ്യമായി മൂന്നു കിലോമീറ്റർ ‘ഹത്ത ഗ്ലോ റൺ’ എന്ന പേരിൽ കമ്യൂണിറ്റി ഓട്ടമത്സരം നടക്കും.
ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്കായി നെസ്നാസ് ബീച്ചിൽ 18 ദിവസം നീളുന്ന ‘ഇത്തിസലാത്ത് ബീച്ച് കാന്റീൻ’ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇവിടെ 50ലധികം ഭക്ഷണ-പാനീയ സ്റ്റാളുകൾ, പാചക ശിൽപശാലകൾ, ഞായറാഴ്ചകളിലെ സൗജന്യ സംഗീത പരിപാടികൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. ഡിസംബർ ഏഴുമുതൽ ഏഴ് ആഴ്ചത്തേക്ക് പ്രമുഖ ഷെഫുകൾ നിർദേശിക്കുന്ന മികച്ച ഭക്ഷണശാലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘ദുബൈ ഷെഫ്സ് ഫേവറിറ്റ്സ്’ എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയും അരങ്ങേറും.
വാഹനപ്രേമികൾക്കായി ‘ഡി.എസ്.എഫ് ഓട്ടോ സീസൺ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസം നീളുന്ന പരിപാടികളാണുള്ളത്. ഡിസംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ സിറ്റി വാക്കിലും കൊക്കകോള അരീന പരിസരത്തുമായി ക്ലാസിക്-സ്പോർട്സ് കാറുകളുടെ പ്രദർശനം, ജനുവരി 9, 10 തീയതികളിൽ ദുബൈ സ്റ്റുഡിയോ സിറ്റിയിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കാർസ് ആൻഡ് ബൈക്ക്സ് വീക്ക്, ജനുവരി 14 മുതൽ 17 വരെ ദുബൈ സെവൻസിൽ ‘എം.ഒ.സി 27’, ജനുവരി 16ന് സിറ്റി സെന്റർ മിർദിഫിൽ ആയിരത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന മിർദിഫ് മോട്ടോർ ഷോ എന്നിവ നടക്കും.
യുവജനങ്ങളെയും സംരംഭകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘ഇത്തിസലാത്ത് എം.ഒ.ടി.ബി’ അതിന്റെ 14-ാം പതിപ്പുമായി 2027 ജനുവരി എട്ടുമുതൽ 24 വരെ നാദ് അൽ ശെബയിലെ ദി സ്ക്വയറിൽ നടക്കും. ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭകർക്കായി 72 സ്റ്റാളുകളും പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾക്കായി 20 ഇടങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടാകും. ഫാഷൻ, സംഗീതം, കല, കായിക വിനോദങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ സമന്വയിക്കും.
മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ആയിരത്തിലധികം ബ്രാൻഡുകളുടെ നാലായിരത്തിലധികം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പങ്കാളികളാകും. ദുബൈയിലെ പ്രമുഖ മാളുകളിലും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും വമ്പൻ വിലക്കിഴിവുകളും ആകർഷകമായ സമ്മാന പദ്ധതികളുമാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെ സഹകരണത്തോടെ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ, എമാറാത്ത്, എനോക്, ഇത്തിസലാത്ത്, അൽ ഫുത്തൈം, മാജിദ് അൽ ഫുത്തൈം, അൽ സറൂണി ഗ്രൂപ്, എ.ഡബ്ല്യു റൊസ്തമാനി ഗ്രൂപ്, ദുബൈ ഹോൾഡിങ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, തലബാത്ത്, മെറെക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പങ്കാളികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മേള അരങ്ങേറുന്നത്.