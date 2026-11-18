ശൈഖ് റാശിദ് റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
ദുബൈ: നഗരത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശൈഖ് റാശിദ് റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ദുബൈ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. അബൂദബി ഭാഗത്തേക്കുള്ള പാതയിൽ ബർദുബൈയിലെ ഊദ് മേത്ത റോഡിന് സമീപമുള്ള എക്സിറ്റ് 56എ-യിലെ (സ്ലോ ലെയ്നിലാണ് ഗതാഗത മാറ്റം ബാധകമാകുക.
അൽ ഗർഹൂദ് പാലത്തിൽ നിന്ന് ദുബൈ ഹെൽത്ത് കെയർ സിറ്റി ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ബദൽ മാർഗമായി റിയാദ് സ്ട്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർ.ടി.എ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ നിർദേശത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി യാത്രക്കാർ ഈ റൂട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
നിയന്ത്രണമുള്ള മേഖലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ദിശാസൂചികകളും ട്രാഫിക് ബോർഡുകളും കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. യാത്രകൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് വഴി സമയനഷ്ടവും തിരക്കും ഒഴിവാക്കാനും സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും ആർ.ടി.എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം എത്ര കാലത്തേക്ക് തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അതോറിറ്റി വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ഈ ഭാഗത്തുകൂടി സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആർ.ടി.എയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.