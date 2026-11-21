ദുബൈ റൺ: നാളെ നാല് പ്രധാന റോഡുകൾ അടച്ചിടുംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ റണ്ണിനോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിലെ നാല് പ്രധാന റോഡുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടും. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നു മണി മുതൽ രാവിലെ 10 മണി വരെയാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. ശൈഖ് സായിദ് റോഡിന് പുറമെ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ബൊളിവാർഡ്, ലോവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ സുക്കൂക്ക് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവയാണ് അടച്ചിടുക. യാത്രക്കാർ ബദൽ മാർഗങ്ങളായി അപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ സ്ട്രീറ്റ്, സബീൽ പാലസ് റോഡ്, അൽ വസൽ റോഡ്, അൽ ഖൈൽ റോഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയന്റിൽ എത്തുന്നതിനായി ദുബൈ മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തന സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസുകളും ആർ.ടി.എ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്കായി ദുബൈ മാൾ, ദുബൈ മാൾ സബീൽ, ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം 15,000 പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഞായറാഴ്ചത്തെ സാലിക് ടോൾ നിരക്കുകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. രാവിലെ ആറുമുതൽ 10 വരെ ആറ് ദിർഹവും, രാവിലെ 10 മുതൽ പുലർച്ചെ ഒരുമണി വരെ നാലു ദിർഹവുമായിരിക്കും ടോൾ നിരക്ക്. പുലർച്ചെ ഒന്നുമുതൽ ആറുവരെ സാലിക് സൗജന്യമായിരിക്കും.
ദുബൈ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ‘ദുബൈ റൺ’ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടയോട്ടമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും പ്രായഭേദമന്യേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ശൈഖ് സായിദ് റോഡിനെ വലിയ റണ്ണിങ് ട്രാക്കാക്കി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്.