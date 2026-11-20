‘ദുബൈ റൺ’ ഞായറാഴ്ച; വേറിട്ട വേഷം ധരിക്കൂ..10,000 ദിർഹം സമ്മാനം നേടൂ!text_fields
ദുബൈ: നവംബർ 22 ഞായറാഴ്ച ശൈഖ് സായിദ് റോഡിൽ നടക്കുന്ന ‘ദുബൈ റണ്ണി’ൽ ഏറ്റവും ആകർഷകവും വ്യത്യസ്തവുമായ വേഷം ധരിച്ചെത്തുന്നവർക്ക് വമ്പൻ സമ്മാനം. ‘ഡ്രസ് യുവർ റൺ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 10 വിജയികൾക്ക് 10,000 ദിർഹം വീതം ലഭിക്കും. ദുബൈ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആകെ ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം സമ്മാനത്തുകയാണ് സംഘാടകർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദുബൈ റണ്ണിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക. നവംബർ 22ന് ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ വേഷത്തിൽ ഓട്ടത്തിനെത്തുന്നവർ, തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ബിബ് വ്യക്തമായി കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രം പകർത്തണം. തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ @dubaifitnesschallenge എന്ന അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്ത ശേഷം, അന്നേദിവസം രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്കും വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്കും ഇടയിൽ ഈ ചിത്രം ഡയറക്ട് മെസേജ് ആയി അയച്ചുകൊടുക്കണം.
18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ എൻട്രികൾ മാതാപിതാക്കൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അയച്ചുകൊടുക്കാം. മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ നവംബർ 29ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് സംഘാടകർ നിർദേശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുത്ത റൂട്ടിലൂടെ സുഖകരമായി ഓടാനോ നടക്കാനോ സാധിക്കുന്നതും മറ്റ് ഓട്ടക്കാർക്ക് ഒരു തടസ്സവുമുണ്ടാക്കാത്തതുമായ വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം ധരിക്കേണ്ടത്. ഔദ്യോഗിക ബിബ് നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണം.
കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ റൂട്ടോ, ദുബൈ കനാൽ ബ്രിഡ്ജ് കടന്ന് ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഡി.ഐ.എഫ്.സി ഗേറ്റിന് സമീപം അവസാനിക്കുന്ന 10 കിലോമീറ്റർ റൂട്ടോ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രാവിലെ 6.30നാണ് ഓട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ നാലുമണി മുതൽ വിവിധ സമയങ്ങളിലായാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണം. രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ലൈൻ അടക്കും.
ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ നവംബർ 9 മുതൽ 21 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ സബീൽ പാർക്കിലെ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 30x30 ഫിറ്റ്നസ് വില്ലേജിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ബിബും ടീഷർട്ടും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ നടന്ന ദുബായ് റൈഡിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വേഷവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.