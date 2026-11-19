വേൾഡ് പൊലീസ് സമ്മിറ്റ് സമാപിച്ചു; ചർച്ചയായത് എ.ഐയും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളുംtext_fields
ദുബൈ: ആഗോള സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ചർച്ച ചെയ്ത അഞ്ചാമത് വേൾഡ് പൊലീസ് സമ്മിറ്റിന് ദുബൈയിൽ സമാപനമായി. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സമ്മിറ്റിൽ 55-ലധികം സെഷനുകളും പാനൽ ചർച്ചകളും നടന്നു. സമാപന ദിവസത്തിൽ ‘സർക്കാർ-സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിർമിത ബുദ്ധിയും സീറോ ബ്യൂറോക്രസിയും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക സമ്മേളനം നടന്നു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾ, അതിർത്തി സുരക്ഷ, ഡീപ്ഫേക്കുകൾ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും സമ്മിറ്റിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.
ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത് വേൾഡ് പൊലീസ് സമ്മിറ്റിൽ അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകളും എ.ഐ അധിഷ്ഠിത പൊലീസിങ് സംവിധാനങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് ദുബൈ പൊലീസ് ശ്രദ്ധേയമായി. കുറ്റാന്വേഷണം, മുൻകരുതൽ സുരക്ഷ, സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങൾ, സ്വയംനിയന്ത്രിത പട്രോളിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളാണ് സമ്മിറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ‘എ.ഐ ഏജന്റ് ഫോർ വെർച്വൽ അസറ്റ്സ്’ എന്ന സംവിധാനം ദുബൈ പൊലീസ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ, കുറ്റാന്വേഷണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്ന ‘സ്മാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എ.ഐ ഏജന്റ്’, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ‘സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മാപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം’, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദഗ്ധരെയും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ‘എക്സ്പെർട്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം’ എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആകാശത്തെ തടസ്സങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്ന ‘ഏവിയേഷൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റവും’ ശ്രദ്ധേയമായി.
നവീകരിച്ച സ്വയംനിയന്ത്രിത റോബോട്ടിക് പട്രോളിങ് വാഹനമായ ‘ഡി.പി.ആർ2', അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ‘ഗിയാത്ത്’ സ്മാർട്ട് പട്രോൾ വാഹനം എന്നിവയും ദുബൈ പൊലീസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സേനയുടെ ചരിത്രവും വളർച്ചയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ‘ദുബൈ പൊലീസ് മ്യൂസിയം’ പവലിയനും സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘ഹിമായ കൗൺസിൽ’, 2027ലെ എട്ടാമത് ‘യുഎഇ സ്വാറ്റ് ചലഞ്ച്’ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു.
പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 13 പ്രത്യേക ശിൽപശാലകളും ദുബൈ പൊലീസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, കുടുംബ സുരക്ഷ, ഗതാഗത ബോധവൽക്കരണം, വൻകിട പരിപാടികളുടെ സുരക്ഷ, പൊലീസ് നായ്ക്കളുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനം, ‘ഓൺ ദി ഗോ’ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു സെഷനുകൾ.