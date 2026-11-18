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ദുബൈ പുതുവത്സരാഘോഷം: ബുർജ് ഖലീഫ കൗണ്ട്ഡൗണിൽ ആദ്യമായി ‘സിർഖ് ഡു സോളി’യുംtext_fields
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News Summary - Dubai New Year Celebration
ദുബൈ: ദുബൈയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ ഇക്കുറി ലോകപ്രശസ്ത ലൈവ് എന്റർടൈൻമെന്റ് കമ്പനിയായ ‘സിർഖ് ഡു സോളി’യും. ഡൗൺടൗൺ ദുബൈയിൽ ഡിസംബർ 31ന് നടക്കുന്ന ബുർജ് ഖലീഫ കൗണ്ട്ഡൗൺ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സിർഖ് ഡു സോളിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന വിവരം ഇമാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുബൈയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കലാസംഘം പങ്കാളികളാകുന്നത്. പുതുവത്സര കൗണ്ട്ഡൗണുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ഒരൊറ്റ ലൈവ് പ്രൊഡക്ഷനായാണ് സിർഖ് ഡു സോളിയുടെ പ്രകടനം അരങ്ങേറുക. ബുർജ് ഖലീഫ, ദുബൈ ഫൗണ്ടൻ, നഗരത്തിന്റെ മനോഹരമായ ആകാശദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ഈ വിസ്മയപ്രകടനം ഒരുക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ തത്സമയം കാണുന്ന വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇത് നവ്യാനുഭവം നൽകും.
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