ദുബൈ മെട്രോ ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നീട്ടുന്നു; 2031ൽ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കും

ദുബൈ മെട്രോ ആൽ മക്തൂം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നീട്ടുന്നു; 2031ൽ സർവിസ് ആരംഭിക്കുംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ മെട്രോയുടെ ‘റൂട്ട് 2020’ ആൽ മക്തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് (ഡി.ഡബ്ല്യു.സി) നീട്ടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി ദുബൈ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം അറിയിച്ചു. 2031ൽ സർവീസുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കും. യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്റിന്റെ വാർഷിക യോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചേർന്ന ദുബൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ഈ ചരിത്ര തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
200 കോടി ദിർഹം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, ഭാവിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായി മാറാനിരിക്കുന്ന ആൽ മക്തൂം എയർപോർട്ടിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ദുബൈ മെട്രോയിൽ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും.
വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ സന്ദർശകർക്കും ഒരുപോലെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലൈനുമായും ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കുമായും ഈ റൂട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും.
ആറു വർഷം മുമ്പ് യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത 'റൂട്ട് 2020', ദുബൈ മെട്രോ റെഡ് ലൈനിന്റെ 15 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള വികസനമായിരുന്നു. ദുബൈയിലെ പ്രധാന താമസമേഖലകളെ ആൽ മക്തൂം എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാവി വികസന പാതയാണിത്.
മെട്രോ വികസനത്തിന് പുറമെ 1100 കോടിയിലധികം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാനമായ പദ്ധതികൾക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ യോഗം പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. 2040-ഓടെ സ്വദേശികളായ യു.എ.ഇ പൗരന്മാരുടെ താമസമേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി കമ്യൂണിറ്റി സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ദുബൈയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ ഭാവി വളർച്ച സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്കും യോഗത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി. സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ വികസനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ പഠനം സഹായിക്കുമെന്ന് ശൈഖ് ഹംദാൻ വ്യക്തമാക്കി.
മൈനർമാരുടെ ഫണ്ടുകൾ, എൻഡോവ്മെന്റുകൾ (വഖഫ്) എന്നിവയുടെ നിക്ഷേപ നയം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തിപ്പെടുത്താനും യോഗം നിർദേശം നൽകി.
ശൈഖ് മുഹമ്മദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ദുബൈയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും നഗരത്തിന്റെ ആഗോള മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പദ്ധതികളുടെ യഥാർഥ വിജയമെന്നത് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണെന്നും ശൈഖ് ഹംദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.