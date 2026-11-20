എ.ഐ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കാൻ ദുബൈ കൊമേഴ്സ് സിറ്റിയും കർണാടകയുംtext_fields
ദുബൈ: എ.ഐ രംഗത്തെ നൂതന പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വളർച്ചക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതിനുമായി ദുബൈ കൊമേഴ്സ് സിറ്റിയും കർണാടക സർക്കാരും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. നവംബർ 17 മുതൽ 19 വരെ ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ‘ബെംഗളൂരു ടെക് സമ്മിറ്റ് 2026’-ന്റെ ഭാഗമായാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ദുബൈ കൊമേഴ്സ് സിറ്റി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ശാഹിൻ, കർണാടക ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി സൊസൈറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അവിനാശ് മേനോൻ രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ കർണാടക ഐ.ടി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
ദുബൈ, ഇന്ത്യൻ വിപണികളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ദുബൈ കൊമേഴ്സ് സിറ്റി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ‘എ.ഐ ലൈസൻസ്’ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. എ.ഐ കമ്പനികൾക്ക് ദുബൈയിലെ പ്രത്യേക ഫ്രീ സോൺ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും, ദുബൈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്കണോമിക് സോൺസ് അതോറിറ്റിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും സഹായിക്കും.
ഡിജിറ്റൽ മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കാനും, ആഗോള ബിസിനസ്-ഇന്നൊവേഷൻ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹകരണം വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ശാഹിൻ പറഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ ശക്തമായ സാങ്കേതിക-ഗവേഷണ സംവിധാനങ്ങളെ ദുബൈ ബിസിനസ് മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സംരംഭകർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഡോ. അവിനാശ് മേനോൻ വ്യക്തമാക്കി.