25 രാജ്യങ്ങൾ, 300ലധികം കമ്പനികൾ; ‘ദുബൈ ഇന്റർനാഷനൽ ബോട്ട് ഷോ’ നാളെമുതൽtext_fields
ദുബൈ: നവംബർ 25 മുതൽ 29 വരെ ദുബൈ ഹാർബറിൽ നടക്കുന്ന 32-ാമത് ദുബൈ ഇന്റർനാഷനൽ ബോട്ട് ഷോയിൽ 25 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 300ലധികം കമ്പനികളും ബ്രാൻഡുകളും പങ്കെടുക്കും. ആഗോളതലത്തിലും പ്രാദേശികതലത്തിലും ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം യാട്ടുകളും വാട്ടർക്രാഫ്റ്റുകളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ടാകും. ആഗോളതലത്തിൽ യാട്ട് നിർമാണത്തിനും സമുദ്രമേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യ കേന്ദ്രമെന്ന ദുബൈയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാവും പ്രദർശനം.
യു.എ.ഇ സമുദ്ര നിർമാണ മേഖലയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി അവതരണങ്ങൾ ഇത്തവണയുണ്ടാകും. റോമിയോ മറൈൻ തങ്ങളുടെ ‘റോമിയോ 55’ യാട്ടിന്റെ ആഗോള അവതരണം നടത്തും. ഗൾഫ് ക്രാഫ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ‘സിൽവർക്യാറ്റ് 47’ സീരീസിലെ ഫാമിലി, ഓഫ്ഷോർ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കും. കൂടാതെ ബ്രാബസ് അൾട്ടിമ 55, റിവിയേര 645 എസ്.യു.വി, ക്രാഞ്ചി എ32 തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മോഡലുകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും. ബെനെറ്റി, ഫെറെറ്റി, ലൂർസെൻ, പ്രിൻസസ്, സൺസീക്കർ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര നിർമാതാക്കൾക്കൊപ്പം ചൈന, ഇറ്റലി, അമേരിക്ക എന്നിവയുടെ പവലിയനുകളും പ്രദർശനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും.
സമുദ്ര എഞ്ചിനീയറിങ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി അബൂദബി ഷിപ് ബിൽഡിങ്, ഡ്രൈഡോക്സ് വേൾഡ്, ഡി-മറൈൻ, അമിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളും മേളയുടെ ഭാഗമാകും. ദുബൈയിലും മേഖലയിലുമുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകളിൽ ആഗോളകമ്പനികൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകരായ ‘ഇൻഡി ഗ്രൂപ്പ്’ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രിക്സി ലോമിർമാൻഡ് പറഞ്ഞു. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി യു.എ.ഇയുടെ ദേശീയ വ്യവസായങ്ങൾ കൈവരിച്ച വളർച്ചയുടെ പ്രതീകമാണ് പ്രദർശനമെന്ന് ഗൾഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ അൽശാലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വിനോദസഞ്ചാരവും സമുദ്രസേവനങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മറീനകളെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ദുബൈ ഹാർബർ ഉടമസ്ഥരായ ഷമാൽ ഹോൾഡിങ് സി.ഇ.ഒ അബ്ദുല്ല ബിൻഹബ്തൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തത്സമയ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് പ്രകടനങ്ങൾ, സെയിലിങ്, ഡൈവിങ്, കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള വിനോദപരിപാടികൾ, വിദഗ്ധരുടെ ചർച്ചകൾ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.