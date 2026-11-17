ഭക്ഷ്യസുരക്ഷക്ക് എ.ഐ കരുത്ത്: റോഡ്മാപ്പും നൂതന പദ്ധതികളുമായി ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിtext_fields
ദുബൈ: ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനുമായി ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ‘ഗ്ലോബൽ റോഡ്മാപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി’ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിരീക്ഷണത്തിനും പോഷകാഹാര ആസൂത്രണത്തിനുമായി എ.ഐ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുബൈ ഇന്റർനാഷനൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നവംബർ 16 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന ഇരുപതാമത് ദുബൈ ഇന്റർനാഷനൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കോൺഫറൻസിലാണ് പ്രഖ്യാപനം.
പരമ്പരാഗത പരിശോധനാ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി, ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സും എ.ഐയും ഉപയോഗിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായ ‘ഗൂഗിൾ റിവ്യൂകളിലൂടെയുള്ള ഭക്ഷണശാലാ പരിശോധന’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ, ഉപഭോക്താക്കൾ ഗൂഗിളിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും റേറ്റിങ്ങുകളും എ.ഐ വിശകലനം ചെയ്യും. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണശാലകളിൽ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.
ഭക്ഷ്യലഭ്യത, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ, വിപണി പ്രവണതകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ‘ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോർസൈറ്റ്’ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പദ്ധതി. ദുബൈയുടെ പോഷകാഹാര മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കാനും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുസ്ഥിരത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും സംവിധാനം സഹായകമാകും.
ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എൻവയോൺമെന്റ്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഏജൻസി ആക്ടിങ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. നസീം മുഹമ്മദ് റാഫി പറഞ്ഞു. ‘ഇന്റലിജന്റ് ഫുഡ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പുതിയ യുഗം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ 70 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,000ലധികം പ്രതിനിധികളും വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.