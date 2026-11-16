സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ദുബൈ; പകൽസമയത്തെ സുരക്ഷാനിരക്ക് 99.9 ശതമാനം

സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ദുബൈ; പകൽസമയത്തെ സുരക്ഷാനിരക്ക് 99.9 ശതമാനംtext_fields
ദുബൈ: 2025-ൽ ദുബൈയിലെ പകൽസമയത്തെ സുരക്ഷാ സൂചികയിൽ 99.9 ശതമാനം സ്കോർ നേടി ദുബൈ പൊലീസ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ നിരക്ക് 99.1 ശതമാനമാണെന്നും ദുബൈ പൊലീസ് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ലെഫ്. ജനറൽ അബ്ദുല്ല ഖലീഫ അൽ മർറി വ്യക്തമാക്കി. ജനറൽ ഡിപാർട്മെന്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് പയനിയറിങ്ങിൽ നടത്തിയ വാർഷിക പരിശോധനക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പൊലീസിന്റെ തന്ത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തി.
2025ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പൊലീസ് ബ്രാൻഡിനുള്ള ‘എഎഎ+’ റേറ്റിങ്ങും ദുബൈ പൊലീസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നടപടികൾ 40 ശതമാനം കുറച്ച് 2,791ൽ നിന്ന് 1,670 ആക്കി. 2026–2033 കാലയളവിലേക്കുള്ള വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളും എ.ഐ ഉപയോഗവും അൽ മർറി വിലയിരുത്തി. പ്രകടന സൂചികകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കാനും എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ദുബൈ പൊലീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്.
നൂതന ആശയങ്ങളിലൂടെയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെയും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അൽ മർറി എടുത്തുപറഞ്ഞു. 2017 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തു. സന്ദർശനത്തിനൊടുവിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ജീവനക്കാരെ അദ്ദേഹം ആദരിച്ചു.