റോഡിലെ മഞ്ഞവര മറികടന്ന് വാഹനമോടിച്ചാൽ 1000 ദിർഹം പിഴയും ആറ് ബ്ലാക്ക് പോയന്റുംtext_fields
അബൂദബി: റോഡുകളിലെ ഹാർഡ് ഷോൾഡറിലൂടെ (അടിയന്തര പാത) മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതും ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാൻ ഈ പാത ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും ഗുരുതര സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്നും ഇത്തരം നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അബൂദബി പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് 1000 ദിർഹം പിഴയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിൽ ആറ് ബ്ലാക്ക് പോയന്റും ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
അടിയന്തര പാതയിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധമായി മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അബൂദബി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ് ഷോൾഡർ മറികടക്കാനോ ഗതാഗത തടസ്സം മറികടന്നു പോകാനോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ട്രാഫിക് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പട്രോൾസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം ആംബുലൻസ്, ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സേവന വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. അപകടസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അടിയന്തര രക്ഷാസേനകൾക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടത്താനും അടിയന്തര പാതകൾ എപ്പോഴും ഒഴിച്ചിടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.