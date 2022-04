cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്. ചി​ല ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ പു​റം​ച​ട്ട സ്റ്റി​ക്ക​ർ പ​തി​ച്ച് വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഒ​രു മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യു​മി​ല്ലാ​തെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ര​സ്യം പ​തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​താ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

Do not advertise in the passport; Consulate with warning