ഇന്ന്​ ദീപാവലി; നിറദീപ്തിയിൽ ആഘോഷം, ആശംസ നേർന്ന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ്

ഇന്ന് ദീപാവലി; നിറദീപ്തിയിൽ ആഘോഷം, ആശംസ നേർന്ന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ്text_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ധൻതേരസോടെ തുടക്കമായ ആഘോഷങ്ങൾ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായാണ് വിപുലമായി നടക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ധൻതേരസ് ദിനത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വർണക്കടകളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. സ്വർണവില ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലരും പരമ്പരാഗത ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വാങ്ങാനും താല്പര്യം കാണിച്ചു.
ഇത്തവണ ദീപാവലി വാരാന്ത്യത്തിലായതിനാൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രവാസികൾ. ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനം, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള കളികൾ, വീടുകളിൽ ദീപങ്ങൾ തെളിക്കൽ തുടങ്ങിയ രീതിയിലാണ് പലരും ദീപാവലി ദിനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനായി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമായി നേരത്തെ തന്നെ സൽക്കാരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചവരുമുണ്ട്.
അതിമനോഹര വർണങ്ങൾ നിറയുന്ന രംഗോലികളും തോരണങ്ങളും വർണവിളക്കുകളും കൊണ്ട് പ്രവാസി മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ വീടുകളും അപാർട്ട്മെന്റുകളും അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലി ദിനമായ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൺവിളക്കുകളും മെഴുകുതിരികളും തെളിയിച്ചും, അയൽവാസികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മധുരപലഹാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറിയും ദീപാവലി ആഘോഷമാക്കാനാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ തീരുമാനം.
പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുക എന്ന സന്ദേശവും ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്ത മറ്റു പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെയും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കാനും, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ദീപാവലിയുടെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനും കുട്ടികളടക്കമുള്ള പ്രവാസി സമൂഹം ആവേശത്തോടെ മുന്നിലുണ്ട്.
ആശംസ നേർന്ന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ്
ദുബൈ: യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം യു.എ.ഇയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നു. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറയാൻ ’വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉത്സവം’ വഴിയൊരുക്കട്ടേയെന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച തന്റെ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ആശംസ അറിയിച്ചത്. ‘യു.എ.ഇയിലും ലോകമെമ്പാടും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ. ഈ ദീപാവലി ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും നന്മയും നൽകട്ടെ’ - അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആഘോഷിക്കുന്ന ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഭരണാധികാരി ആശംസ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചത്. യു.എ.ഇയിലെ വലിയ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും മറ്റ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താമസക്കാരും വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദീപാവലി.