ഫുജൈറയിൽ ട്രക്കും കാറുകളും കൂട്ടിയിച്ചു; നിരവധി പേർ മരിച്ചു

ഫുജൈറയിൽ ട്രക്കും കാറുകളും കൂട്ടിയിച്ചു; നിരവധി പേർ മരിച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: യു.എ.ഇയിലെ ഫുജൈറയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചു. ഫുജൈറയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റിൽ ലോറിയും നിരവധി വാഹനങ്ങളും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി ആണ് അപകടമെന്ന് ഫുജൈറ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ പൊലീസ്, ആംബുലൻസ് സംഘങ്ങളും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ലോറി നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയശേഷം തുടർചികിത്സക്കായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഫുജൈറ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വാഹനയാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആഭ്യർഥിച്ചു. അപകടസാധ്യത കുറക്കുന്നതിനായി വേഗപരിധി പാലിക്കാനും വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിയായ സുരക്ഷിത അകലം നിലനിർത്താനും ഡ്രൈവർമാരോട് നിർദേശിച്ചു.