ക്രിസ്മസ് ജോറാവട്ടെ! ‘ഡേ ടു ഡേ’ വഴികാട്ടും

ക്രിസ്മസ് ജോറാവട്ടെ! ‘ഡേ ടു ഡേ’ വഴികാട്ടുംtext_fields
ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കായി ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് പൊതിഞ്ഞുനൽകുന്നതിലും സവിശേഷമായ ആവേശവും ആഹ്ലാദവുമുണ്ട്. അതിഥികൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണമേശ ഒരുക്കുമ്പോഴുള്ള സംതൃപ്തിയും ഒന്നു വേറെത്തെന്നെ. ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒരു വലിയ കുടുംബവിരുന്ന് ഒരുക്കുകയോ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുകയോ ആവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പിങ് ‘ഡേ ടു ഡേ’യിൽനിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാവും ഉത്തമം.
വീടിന് ഉത്സവ പ്രതീതി പകരാം
ഒരു കളർ തീം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് സംഗതികൾ ജോറാക്കാം. മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസിനായി ക്ലാസിക് റെഡും സ്വർണനിറവും ചേർന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആയാലോ? അല്ലെങ്കിൽ വിന്റർ ലുക്കിനായി വെള്ളിനിറവും വെള്ളയും നന്നാവും. കുറച്ച് ബോബിളുകൾ, ഒരു കൂട്ടം ലൈറ്റുകൾ, മുൻവാതിലിൽ ഉത്സവ സവിശേഷമായ എന്തെങ്കിലും അലങ്കാരം...ഇതൊക്കെയായാൽ ചെറിയ സ്ഥലമായാൽ പോലും അവധിക്കാലത്തിന് ഒരുങ്ങിയതായി തോന്നിപ്പിക്കും. ട്രീ അലങ്കരിക്കുന്നത് ആഘോഷമാക്കാനായി, കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവാദം നൽകുക.
എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു സമ്മാനം
അധ്യാപകനോ, സുഹൃത്തിനോ വേണ്ടി സീക്രട്ട് സാന്റാ എക്സ്ചേഞ്ചിനായി ഷോപ്പിങ് നടത്തുകയാണോ? ഒരു ചോക്ലേറ്റടങ്ങിയ മഗ് ആവാം, സ്നാക് ഹാംപർ തയാറാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കായി ഒരു ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മനോഹരമായ ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പിങ്ങും ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ലളിതമായ സമ്മാനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക മൂല്യം കൈവരുന്നു.
അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയാറെടുക്കൂ
വിരുന്നുകാരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോപ്പിങ് ലിസ്റ്റ് അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രധാന ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം അതിഥികൾക്കായി ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, ഡ്രിങ്ക്സ്, സെർവിങ് ബൗളുകൾ, അധിക നാപ്കിനുകൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ മറക്കരുത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന അതിഥികൾക്കായി കുറച്ച് പലഹാരങ്ങളും, അത്താഴത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ മധുരവും എപ്പോഴും കരുതിവെക്കുക.
ദുബൈ, ഷാർജ, അജ്മാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അടുത്തുള്ള ‘ഡേ ടു ഡേ’ ശാഖകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും മികച്ച സമ്മാനങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ വർണാഭമാക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടാനും ‘ഡേ ടു ഡേ’യുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് ശേഖരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകും.