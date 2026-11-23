ജി.ടി.എ 6 ഗെയിമിലെ അപകടകരമായ ഉള്ളടക്കം; മുന്നറിയിപ്പുമായി നാഷനൽ ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതോറിറ്റിtext_fields
അബൂദബി: ലോകമെമ്പാടും തരംഗമായ ‘ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6’ (ജി.ടി.എ 6) എന്ന ജനപ്രിയ വീഡിയോ ഗെയിമിലെ അപകടകരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി നാഷനൽ ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതോറിറ്റി. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിഷേധാത്മക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിമുകളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗെയിമുകൾ മാത്രം കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. അപകടകരവും ദോഷകരവുമായ പ്രവൃത്തികളെ സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങളായി കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ ചിന്താഗതി മാറാതിരിക്കാൻ അവരെ ബോധവത്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലഹരിമരുന്നിന്റെ അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ബോധവത്കരണത്തിലൂടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെയും തുടക്കമിടേണ്ട സംയുക്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കുട്ടികളോട് സുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറുക, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കുക എന്നും അതോറിറ്റി രക്ഷിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്താണ് ‘ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6’?
റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് വികസിപ്പിച്ച ജനപ്രിയ ആക്ഷൻ-അഡ്വഞ്ചർ വീഡിയോ ഗെയിം ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് ‘ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6’ (ജി.ടി.എ 6). 2026 നവംബർ 19ന് പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5, എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് എക്സ്/എസ് കൺസോളുകളിൽ ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങി. ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 379 കോടി ഡോളറിലധികം വിൽപന നേടി വിനോദ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഞ്ചായി ഇത് മാറി.
ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ‘ലിയോണിഡ’ എന്ന സാങ്കൽപിക ലോകത്താണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം കർശന പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗെയിം, ഓൺലൈൻ ആശയവിനിമയങ്ങളും മറ്റും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാമെന്ന ആശങ്കയെത്തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്.