ശൈഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ‘കസ്റ്റം ഷോ നൈറ്റും’ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവുംtext_fields
അബൂദബി: അൽ വത്ബയിൽ നടന്നുവരുന്ന ശൈഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിലേക്ക് വാരാന്ത്യത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകർ ഒഴുകിയെത്തി. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അരങ്ങേറിയ ‘കസ്റ്റം ഷോ നൈറ്റും’ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും നടന്ന കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും കാണികളുടെ വൻ തിരക്കിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
‘വൺ നൈറ്റ്, ഓൾ ദി എക്സൈറ്റ്മെന്റ്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കസ്റ്റം ഷോ നൈറ്റിൽ 60ലധികം മോഡിഫൈ ചെയ്ത കാറുകളും വൈവിധ്യമാർന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സ്പോർട്സ് കാറുകൾ, ക്ലാസിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അപൂർവ ശേഖരവും അവയുടെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും നേരിട്ടറിയാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും നിരവധി വാഹനപ്രേമികളും കുടുംബങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നു.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന വെർച്വൽ റേസിങ് (സിം റേസിങ്) മത്സരങ്ങളും സന്ദർശകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികളും ചടങ്ങിന് മാറ്റ് കൂട്ടി. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ, സംഗീത പരിപാടികൾ, കലാസന്ധ്യകൾ എന്നിവ സന്ദർശകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി. വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. അത്യാധുനിക വിനോദങ്ങളും കായിക അഭിരുചികളും ചേർത്തുവെച്ച് സന്ദർശകർക്ക് മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കസ്റ്റം ഷോ നൈറ്റ് ഒരുക്കിയത്.