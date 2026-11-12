നെസ്റ്റോയിൽ വർണാഭമായി ദീപാവലി ആഘോഷം

നെസ്റ്റോയിൽ വർണാഭമായി ദീപാവലി ആഘോഷംtext_fields
ഷാർജ: നെസ്റ്റോയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘നെസ്റ്റോ ദീപാവലി – എ നൈറ്റ് ഓഫ് നോൺസ്റ്റോപ്പ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്’ ആഘോഷം വർണാഭമായി. നവംബർ ഏഴിന് വൈകിട്ട് ആറുമുതൽ രാത്രി 10.30 വരെ നെസ്റ്റോ മിയ മാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു.
ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാ-വിനോദ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. പഞ്ചാബി ധോൾ, ദാണ്ഡിയ നൃത്തം തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ബോളിവുഡ് നൃത്തവും സംഗീതവും കാണികളിൽ ആവേശമുണർത്തി. കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച കിഡ്സ് ഫാഷൻ ഷോയും പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി.
മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ഫാഷൻ ഷോയിൽ തകിഷ ജാസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. വേദിക രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഹർഷിത മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. നൃത്തവും സംഗീതവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഒത്തുചേർന്ന ആഘോഷം കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വാദ്യകരമായി. ദീപാവലിയുടെ സന്തോഷവും ആഘോഷപ്പകിട്ടും നിറഞ്ഞ പരിപാടി പങ്കെടുത്തവർക്ക് അവിസ്മരണീയ അനുഭവമായി.