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ഇന്ന് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥക്ക് സാധ്യതtext_fields
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News Summary - Clear weather in UAE today
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ന് പൊതുവെ തെളിഞ്ഞതോ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായതോ ആയ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് പകൽ സമയത്ത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദുബൈയിൽ കൂടിയ താപനില 31 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 23 ഡിഗ്രിയും, അബൂദബിയിൽ കൂടിയത് 30 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 23 ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം വർധിക്കാനും മൂടൽമഞ്ഞിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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