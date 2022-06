cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: വേ​ന​ല്‍ അ​വ​ധി​മൂ​ലം തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ കൗ​ണ്ട​റി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഗോ ​എ​യ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

കോ​വി​ഡ്​ കാ​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​തി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ന​ല്‍ അ​വ​ധി​ക്ക് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ട്ട​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നും യാ​ത്രാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും എ​യ​ര്‍ സു​വി​ധ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ കോ​വി​ഡ്-19 വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ന്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്/​സാ​ധു​ത​യു​ള്ള ആ​ര്‍.​ടി.​പി.​സി.​ആ​ര്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​തി​ന്‍റെ പ്രി​ന്‍റ്​ ഔ​ട്ടും കൈ​യി​ല്‍ ക​രു​ത​ണം. വാ​ക്‌​സി​നേ​ഷ​ന്‍ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത അ​ഞ്ച്​ വ​യ​സ്സും അ​തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഫ്ലൈ​റ്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് 72 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ല്‍ സാ​ധു​വാ​യ പി.​സി.​ആ​ര്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് എ​ടു​ക്ക​ണം. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ന​മ്പ​റും ഇ-​മെ​യി​ല്‍ ഐ.​ഡി​യും പി.​എ​ന്‍.​ആ​റി​ല്‍ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​മാ​യോ സെ​യി​ല്‍സ് ടീ​മു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. Show Full Article

News Summary -

Check in at the airport at least three hours in advance