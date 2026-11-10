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ആർ.വി കണക്ടഡ്text_fields
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News Summary - Book Released at Sharjah International Book Fair
ദുബൈ: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഷാബു കിളിത്തട്ടിൽ എഴുതിയ ‘ആർ.വി കണക്ടഡ്’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവ് ഷിബു ചക്രവർത്തി നടിയും ആർ.ജെയുമായ നൈല ഉഷക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിലെ പ്രധാന വേദിയായ ബോൾറൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബുക്ക് അതോറിറ്റി എക്സിക്യുട്ടിവ് മോഹൻ കുമാർ, ആർ.ജെ ഫസ്ലു, ആർട്ടിസ്റ്റ് നിസാർ ഇബ്രാഹിം, കൈരളി ബുക്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അശോക് കുമാർ, ചെയർമാൻ ഡോ. മുരളി മോഹൻ, അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ എ.കെ. ബിജുരാജ്, നസീം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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