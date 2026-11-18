ന്യൂസ്വീക്ക് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം അവാർഡ്; യു.എ.ഇയിലെ ഏഴ് ആശുപത്രികൾക്ക് അംഗീകാരം നേടി ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർtext_fields
ദുബൈ: ന്യൂസ്വീക്കിന്റെ 2027-ലെ ‘വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്സ് ഫോർ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം’ റാങ്കിങ്ങിൽ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ. യു.എ.ഇയിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആകെ 31 ആശുപത്രികളിൽ ഏഴെണ്ണവും ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയറിന് കീഴിലുള്ളവയാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ആസ്റ്റർ സനദ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതോടെ മേഖലയിലെ ആകെ എട്ട് ആശുപത്രികൾക്കാണ് ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചത്. യു.എ.ഇയിലെ ഏതൊരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പിനും ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രാതിനിധ്യമാണിത്.
യു.എ.ഇയിലെ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ മൻഖൂൽ, അൽ ഖിസൈസ്, സെഡാർസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡ്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അൽ സഫ, ഷാർജ, മെഡ്കെയർ റോയൽ സ്പെഷാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡ്കെയർ ഓർത്തോപീഡിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈൻ എന്നിവയാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. വിലയിരുത്തിയ ഒമ്പത് സ്പെഷാലിറ്റികളിലായി ആകെ 39 സ്പെഷാലിറ്റി ലിസ്റ്റിങ്ങുകൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കി.
ഇതിൽ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ മൻഖൂൽ പരിശോധിച്ച ഒമ്പത് വിഭാഗങ്ങളിലും അംഗീകാരം നേടി യു.എ.ഇയിലെ മികച്ച മൂന്ന് ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായി മാറി. ഹൃദയചികിത്സ, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, കോസ്മെറ്റിക് സർജറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ആസ്റ്റർ, മെഡ്കെയർ ആശുപത്രികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്നതിനുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ കഴിവിനുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്ന് ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.
യു.എ.ഇയെ ആഗോള മെഡിക്കൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. അതിർത്തികൾ കടന്നെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മികച്ച സുരക്ഷയും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ഗ്രൂപ് സി.ഇ.ഒയുമായ അലീഷ മൂപ്പനും വ്യക്തമാക്കി.
യു.എ.ഇയിലെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം മേഖല വൻ വളർച്ചയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നേട്ടമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2025-ൽ 9.65 ലക്ഷമായിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2032-ഓടെ 16.5 ലക്ഷമായി ഉയരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായി നടന്ന മൂല്യനിർണയത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 20 ആശുപത്രികളിൽ ആസ്റ്റർ സനദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇടംനേടിയത് ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ആസ്റ്ററിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്.