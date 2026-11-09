രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ‘ആസ്റ്റർ ഗാർഡിയൻസ് ഗ്ലോബൽ നഴ്സിങ്ങ് അവാർഡി’ന്​ നാമനിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു

രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ‘ആസ്റ്റർ ഗാർഡിയൻസ് ഗ്ലോബൽ നഴ്സിങ്ങ് അവാർഡി’ന് നാമനിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ആറാം പതിപ്പ് 'ആസ്റ്റർ ഗാർഡിയൻസ് ഗ്ലോബൽ നഴ്സിങ് അവാർഡിന്' (Aster Guardians Global Nursing Award) ആഗോളതലത്തിൽ നാമനിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. 250,000 യു.എസ് ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ഈ അവാർഡിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സുമാർക്ക് 2026 ഡിസംബർ 31 നകം www.asterguardians.com വഴി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭാഷയിൽ അപേക്ഷിക്കാം.
രോഗീ പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, നഴ്സിങ് വിദ്യാഭ്യാസം, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, റിസർച്ച്, ഇന്നൊവേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയവർക്ക് ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി മത്സരിക്കാം. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷനൽ നഴ്സിങ് അനുഭവ മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കേസ് സ്റ്റഡി ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ നഴ്സിങ് യാത്രയിൽ നിന്നുള്ള കഥകൾ പങ്കിടാനും കഴിയും. പേഷ്യന്റ് കെയർ, നഴ്സിങ് വിദ്യാഭ്യാസം, ഹെൽത്ത് കെയർ/പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, റിസർച്ച്/ഇന്നൊവേഷൻ/ഹെൽത്ത് കെയറിലെ സംരംഭകത്വം, നഴ്സിങ് ലീഡർഷിപ്പ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിലുടനീളം അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മികവും സ്വാധീനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം.
പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങിന്റെയും (ഇവൈ) അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അടങ്ങിയ ഗ്രാൻഡ് ജൂറിയുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അവാർഡിനുള്ള മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച 10 ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ അന്തിമ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2027 മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ആഗോള ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അവാർഡ് ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. നഴ്സുമാർ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ മേഖലക്ക് നൽകുന്ന നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങളെ ആഗോളതലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ വേദിയായാണ് ഈ പുരസ്കാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2026ലെ പതിപ്പിന് 214 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 134,000ലധികം രജിസ്ട്രേഷനുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നഴ്സുമാരുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ആസ്റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2021ലാണ് ആസ്റ്റർ ഗാർഡിയൻസ് ഗ്ലോബൽ നഴ്സിങ്ങ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 2022ൽ ദുബൈയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന പതിപ്പിൽ കെനിയയിൽ നിന്നുള്ള അന്ന കബാലെ ദുബെയും, 2023 ൽ യു.കെയിൽ നിന്നുള്ള മാർഗരറ്റ് ഹെലൻ ഷെപ്പേർഡും അവാർഡ് ജേതാക്കളായി. ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നുള്ള മരിയ വിക്ടോറിയ ജുവാൻ മൂന്നാം പതിപ്പിലും ഘാനയിൽ നിന്നുള്ള നവോമി ഒഹെനെ ഓട്ടി 2025ലെ നാലാം പതിപ്പിലും വിജയിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
2026ൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അഞ്ചാം പതിപ്പിൽ കിങ്സ് കോളജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്ററും, സാൽഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഓണററി സീനിയർ ലക്ചററുമായ യു.കെ നിവാസി ഡോ. അജിമോൾ പ്രദീപിനായിരുന്നു അവാർഡ്. ‘നഴ്സുമാരെ അവർ നൽകുന്ന പരിചരണത്തിന് മാത്രമല്ല, അവർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കും, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്കും കൂടി അംഗീകാരം നൽകുന്ന ഒരു വേദി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആസ്റ്റർ ഗാർഡിയൻസ് ഗ്ലോബൽ നഴ്സിങ്ങ് അവാർഡിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.