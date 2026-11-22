അറേബ്യൻ കാർഗോ അവാർഡ് നേടി ഫുജൈറ വിമാനത്താവളംtext_fields
ഫുജൈറ: അറേബ്യൻ കാർഗോ അവാർഡ് 2026ൽ ‘മോസ്റ്റ് പ്രോമിസിങ് എയർപോർട്ട് ഫോർ കാർഗോ സർവീസസ്’ പുരസ്കാരം നേടി ഫുജൈറ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. പ്രാദേശിക വ്യോമ ചരക്ക് ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ വിമാനത്താവളം കൈവരിക്കുന്ന വളർച്ചയും ഭാവി വികസന സാധ്യതകളും വിലയിരുത്തിയാണ് അംഗീകാരം.
വ്യോമ, കടൽ, റോഡ്, റെയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് സമഗ്രമായ മൾട്ടിമോഡൽ കാർഗോ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണിത്. ചരക്ക് നീക്കം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക വ്യാപാര സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സംയോജിത സംവിധാനം സഹായകമാകും.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കാർഗോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ആഗോള വ്യാപാര-ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിൽ യു.എ.ഇയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫുജൈറയെ പ്രധാന വ്യാപാര-ഗതാഗത കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും തുടർന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഫുജൈറ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു.